بالتفاصيل... ماذا دار خلال لقاءات سلام في واشنطن مع البنك الدولي وروبيو؟

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أفادت مصادر حكومية في حديث صحافي بأن عبّر، خلال مباحثات رئيس الوزراء في أميركا، عن استعداده لدعم الموازنة في حال إبرام الاتفاق مع ، وسأل عن مصير القروض الممنوحة للبنان والتي لم يتم صرفها بعد.وأشارت المصادر إلى أن صندوق أعرب عن استعداده لبدء مناقشة أسس البرنامج مع ، من خلال زيارة خاصة لوفد منه في تشرين الثاني، على أن يترافق ذلك مع استكمال المسار التشريعي الإصلاحي.وقالت المصادر إن سلام اعتبر أمام ماركو روبيو أن الحل في مسار تنفيذ صيغة الإطار هو وضع جدول زمني للانسحاب بالتزامن مع بسط سلطة كامل أراضيها، وفي وضع نظام تحقق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان وإسرائيل، وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين.ولفتت المصادر الحكومية إلى أن روبيو أوعز إلى فريقه بالمباشرة على الفور ببت التفاصيل العالقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولاها، لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب.كما أفادت المصادر بأن سلام طالب في ونيويورك بأن تكون القوة لما بعد اليونيفيل أممية وتستند إلى قرار جديد لمجلس الأمن بناء على مرجعية الـ1701 ومكمّل لصيغة الإطار.