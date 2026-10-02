عون بحث مع سلام التطورات في قصر بعبدا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ، الدكتور نواف سلام، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة.والتقى أيضاً وزير الاتصالات شارل الحاج، وبحث معه واقع قطاع الاتصالات، مؤكداً أهميته في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتغطي مختلف الأراضي ، باعتبار ذلك أساسياً للتحول الرقمي.وفي سياق منفصل، تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من نظيره الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان، تناول الأوضاع في والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وخلال الاتصال، وجّه الرئيس الأرميني دعوة إلى الرئيس عون لزيارة أرمينيا وإجراء محادثات حول ذات الاهتمام المشترك، فشكره عون على الدعوة، على أن يُحدد موعد الزيارة لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.