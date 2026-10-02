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لبنان

عون بحث مع سلام التطورات في قصر بعبدا

Lebanon 24
02-10-2026 | 11:13
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة.
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والتقى الرئيس عون أيضاً وزير الاتصالات شارل الحاج، وبحث معه واقع قطاع الاتصالات، مؤكداً أهميته في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتغطي مختلف الأراضي اللبنانية، باعتبار ذلك أساسياً للتحول الرقمي.

وفي سياق منفصل، تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من نظيره الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان، تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وخلال الاتصال، وجّه الرئيس الأرميني دعوة إلى الرئيس عون لزيارة أرمينيا وإجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فشكره عون على الدعوة، على أن يُحدد موعد الزيارة لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.
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