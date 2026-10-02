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لبنان

الحجار من النبطية: أولوية الدولة تحرير الجنوب

Lebanon 24
02-10-2026 | 11:15
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الحجار من النبطية: أولوية الدولة تحرير الجنوب
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال زيارته النبطية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام، أن أولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وبسط سلطتها عبر الجيش والقوى الأمنية.
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وقال الحجار إن "الجنوب ليس بخير، ولذلك فإن كل لبنان ليس بخير"، مؤكداً أن الدولة ستبقى إلى جانب المواطنين، وأن الهدف هو بسط سلطتها "حتى آخر ذرة من تراب الجنوب".

وشارك في الجولة وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني ونواب وفاعليات المنطقة.

واستهل الوفد جولته من سرية درك النبطية في كفرجوز، حيث اطلع على أوضاعها ومهام عناصرها، فيما شدد الحجار على أن تعزيز حضور الدولة وانتشار أجهزتها الأمنية يشكلان أساساً لترسيخ الأمن والاستقرار.

كما زار الوفد بلدية النبطية، قبل الانتقال إلى موقع المقر الجديد للدفاع المدني ووضع حجر الأساس للمبنى. وشملت الجولة أيضاً مركز الأمن العام بعد تأهيله وسرايا النبطية الحكومي عقب إنجاز أعمال الترميم.

واختتمت الزيارة بلقاء إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، حيث جرى البحث في أوضاع المنطقة وحاجات أهلها.
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الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

الأمن العام

ياسين جابر

الشيخ عبد

نواف سلام

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