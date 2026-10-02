الحجار من النبطية: أولوية الدولة تحرير الجنوب

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أكد والبلديات أحمد ، خلال زيارته برفقة رئيس الحكومة ، أن أولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وبسط سلطتها عبر الجيش والقوى الأمنية.وقال الحجار إن "الجنوب ليس بخير، ولذلك فإن كل ليس بخير"، مؤكداً أن الدولة ستبقى إلى جانب المواطنين، وأن الهدف هو بسط سلطتها "حتى آخر ذرة من تراب الجنوب".وشارك في الجولة وزيرا المال والعمل محمد ، إلى جانب عدد من قادة والدفاع المدني ونواب وفاعليات المنطقة.واستهل الوفد جولته من سرية درك النبطية في كفرجوز، حيث اطلع على أوضاعها ومهام عناصرها، فيما شدد الحجار على أن تعزيز حضور الدولة وانتشار أجهزتها الأمنية يشكلان أساساً لترسيخ الأمن والاستقرار.كما زار الوفد بلدية النبطية، قبل الانتقال إلى موقع المقر الجديد للدفاع المدني ووضع حجر الأساس للمبنى. وشملت الجولة أيضاً مركز بعد تأهيله وسرايا النبطية الحكومي عقب إنجاز أعمال الترميم.واختتمت الزيارة بلقاء إمام مدينة النبطية الحسين صادق، حيث جرى البحث في أوضاع المنطقة وحاجات أهلها.