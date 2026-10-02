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لبنان

خطف واحتجاز وابتزاز... هذا ما جرى في زحلة (صورة)

Lebanon 24
02-10-2026 | 12:49
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خطف واحتجاز وابتزاز... هذا ما جرى في زحلة (صورة)
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صدر عن المديرية العامة لامن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: 
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في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة 
بتاريخ ١- تشرين الاول ٢٠٢٦ توافرت معلومات لدى مديرية البقاع الإقليمية في امن الدولة – مكتب زحلة، عن إقدام شخصين لبنانيين (ع.ق. ، ذ.ق) على اختطاف مواطن سوري يدعى (ص.ع.) واحتجازه داخل أحد المنازل القريبة من المدينة الصناعية في زحلة، بهدف ابتزازه ماليًا.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستقصاءات، تبيّن أن الخاطفَين أقدما على طلب فدية مالية  من اهل المخطوف لقاء إطلاق سراحه مستغلَّين معرفتهما بوجود شقيقه في إحدى الدول الأوروبية وقدرته على تأمين المبلغ المطلوب.

وعلى الأثر، نفّذت دورية من مكتب زحلة عملية أمنية نوعية، أسفرت عن تحرير المخطوف وتوقيف أحد المتورطين، فيما توارى شقيقه عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.

وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع القضاء المختص.


 
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