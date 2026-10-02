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لبنان

لقاء في بكركي يفتح الباب أمام تعاون سياحي بين لبنان والأردن

Lebanon 24
02-10-2026 | 13:06
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لقاء في بكركي يفتح الباب أمام تعاون سياحي بين لبنان والأردن
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير السياحة الأردني عماد الحجازين، بحضور وزيرة السياحة لورا لحود ووفد مرافق، في لقاء تناول التعاون السياحي والديني بين لبنان والأردن والتحضيرات لاحتفالات عام 2030.
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ونقل الحجازين إلى الراعي تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، معلناً بدء التحضيرات للاحتفال بمرور ألفي عام على عماد السيد المسيح في نهر الأردن، ضمن سلسلة نشاطات تحمل عنوان "الأردن فجر المسيحية".

وأكد رغبة بلاده في مشاركة لبنان في هذه الاحتفالات، نظراً لما يتمتع به من إرث ديني وروحي وثقافي، موجهاً دعوة إلى لبنان، دولة وكنيسة، ليكون شريكاً رئيسياً في احتفالات 2030.

بدوره، ثمّن الراعي اهتمام الملك عبدالله الثاني بالعلاقات التاريخية بين لبنان والأردن، ومبادرته بمنح الكنيسة المارونية أرضاً لبناء كنيسة في موقع المعمودية، مرحباً بمشاركة لبنان في الاحتفالات.

من جهتها، أكدت لحود أهمية تحويل الإرث الديني المشترك بين البلدين إلى مسارات سياحية وروحية مترابطة، مشيرة إلى أن المنطقة تضم مواقع مرتبطة بتاريخ المسيحية، من موقع المغطس في الأردن إلى قانا في جنوب لبنان.

وقالت إن الهدف هو فتح هذه المسارات على بعضها، بما يسمح للزائر باكتشاف المواقع الدينية في لبنان والأردن ضمن رحلة متكاملة، وتحويل القرب الجغرافي والثقافي بين البلدين إلى فرصة للسياحة الدينية والتلاقي.

وأشار الحجازين إلى أن الأردن يضم أكثر من 34 موقعاً مرتبطاً بالحج المسيحي، لافتاً إلى العمل على إنشاء مسار يتيح للزوار القادمين من مختلف دول العالم التعرف إلى هذه المواقع واختبار خصوصيتها الروحية والدينية.

وأكد أن الكنيسة المارونية سيكون لها حضور رئيسي في احتفالات 2030، ولا سيما بعد تخصيص الملك عبدالله الثاني أرضاً لها في موقع المغطس لبناء كنيسة مارونية، على غرار الكنائس الأخرى الموجودة في الموقع.
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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

جنوب لبنان

المسيحية

من جهته

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