اليونيسف: أطفال لبنان لا يحتملون خسارة المزيد من طفولتهم

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اختتمت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل زيارتها إلى ، داعية إلى تحرك عاجل لحماية الأطفال من تداعيات النزاع والأزمة الاقتصادية، ووضع حقوقهم واحتياجاتهم في صلب مسار التعافي.وخلال جولتها في وبيروت، التقت راسل أطفالاً وعائلات تضررت حياتهم جراء الأعمال العدائية والنزوح، وزارت مركز إيواء في صور، حيث استمعت إلى أسر اضطرت إلى مغادرة منازلها، بعضها أكثر من مرة، إضافة إلى أطفال تضررت أو دُمرت منازلهم ومدارسهم.وقالت راسل إن "الصعوبات الاقتصادية وآثار النزاع تقلب حياة الأطفال والأسر في لبنان رأساً على عقب"، مشيرة إلى أن الأطفال عاشوا الأزمات المتلاحقة، ولا يمكنهم تحمّل خسارة المزيد من طفولتهم، ومؤكدة أن الاستثمار فيهم يمثل الطريق الأفضل نحو التعافي.وبحسب بيان ، قُتل منذ 2 آذار 2026 ما لا يقل عن 261 طفلاً وأصيب 1056 آخرون، فيما تضررت أو دُمرت نحو 436 مدرسة، ما يعرّض قرابة 100 ألف طفل لخطر فقدان مقاعدهم الدراسية.وفي ، التقت راسل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرة حنين السيد، وبحثت معهم أوضاع الأطفال وسبل ضمان استمرار حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية.وأكدت اليونيسف استمرار عملها مع والشركاء لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ودعم الأطفال المصابين والأسر النازحة، وتأمين الإمدادات للمراكز الصحية ومراكز الإيواء، إلى جانب توفير التعليم والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.