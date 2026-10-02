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متفرقات

"بقرة تحلّق".. مشهد غريب يثير دهشة رواد مواقع التواصل!

Lebanon 24
02-10-2026 | 14:59
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بقرة تحلّق.. مشهد غريب يثير دهشة رواد مواقع التواصل!
بقرة تحلّق.. مشهد غريب يثير دهشة رواد مواقع التواصل! photos 0
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تحوّلت عملية إنقاذ بقرة عالقة في جبال البرانس، على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، إلى مشهد لافت بعدما ظهرت وهي معلّقة أسفل طائرة مروحية.

وتعود الحادثة إلى 11 أيلول، حين كانت سائحة تُدعى أوليمب بريفوست توثّق رحلة مروحية قرب أحد الملاجئ الجبلية، قبل أن تلاحظ جسماً معلّقاً أسفلها، لتكتشف أنها بقرة تُدعى فاهين.

وكانت البقرة قد علقت في الوحل إثر أمطار غزيرة، ولم تتمكن من تحرير نفسها بسبب وعورة المنطقة وصعوبة وصول المركبات إليها. لذلك استعان فريق الإنقاذ بمروحية، وثبّت البقرة بحزام مخصص للرفع ونقلها إلى منطقة آمنة أسفل الجبل.

ووصلت فاهين إلى الأرض من دون إصابات تُذكر، فيما انتشر فيديو عملية إنقاذها بشكل واسع على مواقع التواصل، وسط دهشة المستخدمين من مشهد البقرة وهي معلّقة في السماء فوق جبال البرانس.

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A post shared by Tristan et Olympe (@trist_oly)

 

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