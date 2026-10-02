محاولات لفتح قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وحزب الله عبر وسطاء محليين ودوليين

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يتم التداول بمعلومات عن لقاء مباشر بين واشتطن وحزب الله حصل الشهر الماضي من دون أدلّة اضافية.كتبت الاخبار": كثرت في الآونة الأخيرة الإشارات الأميركية، العلنية والسرية، إلى رغبة في فتح قناة اتصال مباشرة مع . ويستند الأميركيون في هذا المسعى إلى الأفكار التي طرحها السفير الأميركي في تركيا توم برّاك نهاية آب الماضي، حين شدّد على «ضرورة إشراك حزب الله وإيران في أي تسوية أو تفاوض مباشر، كونهما يمتلكان القرار الفعلي»، معتبراً أن «مجرد جمع الأطراف الأخرى حول الطاولة لا يحل المشكلة وحده».وأثار كلام برّاك اعتراضات داخل الإدارة الأميركية وخارجها، وفي الإقليم ولبنان، ما دفعه لاحقاً إلى إطلاق مواقف توضيحية. إلا أن تصريحاته جاءت بالتوازي مع محاولات ورسائل عدة، عبر وسطاء محليين ودوليين وبعثات دبلوماسية، لفتح قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وحزب الله. وكان من أبرز هذه المحاولات ما جرى عبر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي. فيما زار السفير الأميركي في ميشال عيسى، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فور عودته من والعراق، مطلع أيلول الماضي، بعد أيام على تصريحات براك.ويعتقد الأميركيون أن تجربة الحوار المباشر مع حركة طالبان، ومع أنصار الله في اليمن، ومع بعض الفصائل العراقية، يمكن إسقاطها على حال حزب الله في . وفي التجربة اليمنية الأخيرة، تمكّنت واشنطن، بعد نحو شهرين من قصف مواقع يمنية ومهاجمة الحوثيين بعض القطع البحرية الأميركية، من التوصل إلى اتفاق أمني مع الجماعة يقضي بعدم الاعتداء المتبادل لم يُخرق حتى الآن، رغم استمرار تحركات الحوثيين على الساحل لليمن في البحر الأحمر، وبقاء الموقف الأميركي من الجماعة شديد السلبية.وتوجد بالفعل شخصيات وجهات داخلية تشجّع حزب الله على خوض تجربة التفاوض المباشر مع ، انطلاقاً من أن «التواصل المباشر أفضل من الواسطة»، ويسهم في تخفيف التوتر وطرح مطالب الطرفين، و«يحقق نوعاً من التوازن الداخلي مع السلطة السياسية، ممثلةً برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام»،إلا أن مصادر متابعة للملف تؤكد أن رفض حزب الله التواصل المباشر مع الأميركيين في المرحلة الحالية، ينطلق من اعتبارات مختلفة تماماً، رغم تداول معلومات غير مؤكدة، عن لقاء مباشر بين الطرفين الشهر الماضي، من دون أدلّة تدعم هذه الرواية.وبالمحصلة، تقول المصادر المتابعة للملف إن حزب الله لم يلمس حتى الآن أي نوايا أميركية لتقديم أي مكاسب من اللقاءات المباشرة، فيما يرى أن الإدارة الأميركية قد تكون معنية أكثر بتوظيف مجرد فتح قناة الاتصال سياسياً وإعلامياً في حملتها الانتخابية.