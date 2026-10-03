تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان مجدداً أمام مأزق التفاوض.. المسار السياسي في المراوحة ولا ضمانات اميركية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-10-2026 | 01:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان مجدداً أمام مأزق التفاوض.. المسار السياسي في المراوحة ولا ضمانات اميركية
لبنان مجدداً أمام مأزق التفاوض.. المسار السياسي في المراوحة ولا ضمانات اميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت يواصل فيه الجنوب دفع ثمن التصعيد الإسرائيلي بالقصف والقتل والتجريف، يبدو لبنان عاجزا عن إنتاج مخرج يوازي خطورة اللحظة فإسرائيل تواصل فرض وقائعها على الأرض، فيما لا يزال لبنان أسير خلاف حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وحول ما إذا كان ينبغي المضي في المسار التفاوضي القائم أو انتظار ما قد تنتجه المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية من متغيرات تعيد فتح المشهد على احتمالات جديدة.
Advertisement
هذا الانقسام لا يقتصر على المواقف السياسية بل يلامس جوهر المقاربة اللبنانية للمرحلة المقبلة، فرئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يتمسكان بمسار الدولة والتفاوض وباتفاق الإطار، ويريان أن لبنان لا يستطيع تعليق مصيره على تسوية إقليمية قد تتأخر أو تأتي بشروط لا تخدم مصالحه. 
بينما يحاول لبنان إبقاء باب التفاوض مفتوحاً بحثاً عن مخرج سياسي يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية ويقود إلى نتائج ملموسة، تبدو إسرائيل معنية بإبقاء المسار في دائرة المراوحة، وربطه بحسابات نتنياهو الداخلية والانتخابية. وفي هذا المشهد، يبقى الموقف الأميركي الحلقة الأكثر التباساً، فواشنطن تدفع باتجاه استكمال المسار التفاوضي، لكنها لم تقدّم حتى الآن، وفق المعطيات اللبنانية، ضمانات واضحة تترجم دعماً فعلياً للموقف اللبناني أو تلزم إسرائيل بما يفترض أن يترتب على أي تفاوض.  وفي السياق يأتي اختيار مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا لاستضافة الجولة الثامنة في 20 تشرين الأول ليعكس هذا التحول،حيث ستتقدم على طاولة الجولة المقبلة،  ملفات وقف الأعمال العدائية والمناطق النموذجية وآليات التحقق والأسرى، وهذا المسار يختلف عن المقاربة اللبنانية التي تربط الأمني بالسياسي والاقتصادي والمدني، فيما تميل واشنطن إلى إعطاء الأولوية للجانب التنفيذي ووضعه في عهدة المؤسسات العسكرية.
وحاول رئيس الحكومة نواف سلام امس تثبيت مقاربة رسمية تقوم على عدم انتظار تسوية إقليمية كبرى قد تتأخر سنوات أو تأتي على حساب لبنان. ومن النبطية، شدد على أن الأولوية هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأهالي واستعادة مصادر رزقهم وإعادة إعمار الجنوب، مؤكداً أن الضمانة الفعلية تكمن في حشد الإمكانات السياسية والدبلوماسية بالتوازي مع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها. وربط سلام ذلك بقيام دولة واحدة بجيش واحد وقرار واحد، ولا سيما في الحرب والسلم، معتبراً أن هذا المسار هو السبيل لتجنب حروب جديدة وذرائع جديدة للاعتداء على لبنان.
وفي الاتجاه نفسه، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الدولة لن تتخلى عن أبناء الجنوب، مشدداً على أن صمود الأهالي في قراهم وأرضهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة، وأن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب النازحين قسراً حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي. كما اكد أن أبناء الجنوب حراس الأرض وأن الدولة ستعمل على حمايتهم ولن تتخلى عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، في رسالة تربط تثبيت الأهالي في أرضهم بمسؤولية الدولة في حماية السيادة والحدود.
أما الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيقارب المسار من زاوية مختلفة، محذراً من أن يتحول التفاوض إلى عملية مفتوحة تستمر من دون نتائج واضحة، فيما يتلقى الوفد اللبناني، وفق تقديره، مطالب إسرائيلية جديدة في كل جولة. واعتبر أن لبنان دخل في حلقة التفاوض من أجل التفاوض، داعياً إلى الاستفادة من تجربة أوسلو وتعميق التنسيق مع رام الله، في إشارة إلى ضرورة ألا يتحول المسار التفاوضي إلى هدف بحد ذاته، من دون أفق سياسي واضح أو نتائج ملموسة للبنان.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مأزق جديدة أمام لبنان.. تقرير أميركي يكشفه
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: السلطة التنفيذية تضع لبنان بقلب مأزق يتحوّل إلى سرطان مالي اقتصادي سياسي
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: سيُستأنف المسار السياسي بين لبنان واسرائيل في روما في أوائل أيلول
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مأزق سياسي يواجه بن غفير
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-10-03
Lebanon24
09:00 | 2026-10-03
Lebanon24
08:49 | 2026-10-03
Lebanon24
08:30 | 2026-10-03
Lebanon24
08:08 | 2026-10-03
Lebanon24
08:06 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24