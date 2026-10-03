جبل صافي وسجد وبركة جبور في "الدائرة الحمراء"

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قال مصدر أمني إن المعطيات الميدانية في الجنوب ، وخاصةً القصف المدفعي والغارات المتواصلة على جبل وسجد وبركة ، تؤشر إلى أن قرارًا عسكريًا قد اتُّخذ للمضي في عملية احتلال هذه التلال والمنشآت التابعة لـ" "، حيث إن الطريقة نفسها التي تم التعامل بها حربيًا مع مرتفعات " " تحصل اليوم في النقاط المذكورة، كما أن الصواريخ الذكية الخارقة للتحصينات الصخرية نفسها يتم استعمالها من قبل الطيران الحربي يوميًا على هذه المرتفعات.وقال: على ما يبدو، فإن وتيرة الحصار والقصف على هذه المنشآت سوف تتكثف في الأيام المقبلة، حيث إن السلطة السياسية تسعى إلى تراكم الإنجازات العسكرية لسببين: الأول، الاستفادة من هذا التقدم في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لصالح حملة ، والثاني، تحسين الأوراق التفاوضية مع .