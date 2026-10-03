تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون وسلام أمام أول اختبار... هل يحوّل الطعن المصرفي البرودة إلى أزمة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عون وسلام أمام أول اختبار... هل يحوّل الطعن المصرفي البرودة إلى أزمة؟
عون وسلام أمام أول اختبار... هل يحوّل الطعن المصرفي البرودة إلى أزمة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار في الأوساط السياسية إلى طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، بعد الطعن الذي تقدّم به عون أمام المجلس الدستوري في المادة الثالثة من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، في خطوة جاءت في توقيت حساس جداً بالنسبة إلى الحكومة ومسار تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.
Advertisement
وبحسب ما يتداول في الكواليس السياسية، فإن الطعن لم يمرّ مروراً عادياً لدى رئيس الحكومة، خصوصاً أن القانون يشكل إحدى الركائز التشريعية التي تستند إليها الحكومة في مسار الإصلاح المالي والمصرفي، وأن سلام كان قد عقد قبل ساعات من تقديم الطعن لقاءً مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن. ولذلك، قرأت أوساط سياسية في الخطوة الرئاسية رسالة تتجاوز مضمون المادة المطعون فيها إلى طريقة إدارة الملف الإصلاحي وتوزيع المسؤوليات بين الرئاستين.
إلا أن مصادر سياسية أخرى تقلل من الحديث عن أزمة بين عون وسلام، وتؤكد أن ما حصل لا يرقى إلى مستوى القطيعة أو المواجهة السياسية، مشيرة إلى أن التواصل بين الرجلين مستمر وأنهما لم يدخلا في سجال مباشر حول الطعن. وقد نقلت مصادر إعلامية عن مصدر سياسي أن لا صحة لما يتم تداوله عن توتر بين الرئيسين على خلفية الطعن، وأنهما لم يناقشا الموضوع بينهما.
وتعزز هذا الاتجاه خطوة سلام فور عودته من واشنطن، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس عون وأطلعه على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن، ثم زاره امس بعد جولته في الجنوب. كما أن التواصل بين الرجلين لم يكن متوقفاً في الأسابيع السابقة، إذ عقدا اجتماعات تناولت الأوضاع العامة والملف الجنوبي والإجراءات الحكومية، ما يؤشر إلى استمرار آلية التنسيق بينهما على رغم التباينات.
لكن ذلك لا يعني أن الطعن لم يترك أثراً سياسياً. فالخلاف المحتمل لا يبدو محصوراً في النص القانوني بحد ذاته، بل يرتبط أيضاً بالسؤال عمن يتحمل مسؤولية مسار الإصلاح المصرفي أمام صندوق النقد، ومن يحدد حدود الإصلاحات عندما تتصل بصلاحيات مصرف لبنان والتوازن بين السلطة التنفيذية والاستقلالية النقدية.
الرئيس عون، من جهته، سبق أن أعلن رسمياً أن من أولويات عهده احترام الدستور والطعن في القوانين التي يرى أنها تخالف أحكامه، كما أن الرئاسة تشير إلى أن عون سبق أن استخدم حقه الدستوري في الطعن بعدد من القوانين. وبالتالي، فإن الطعن الحالي يمكن أن يُقرأ أيضاً ضمن ممارسة رئاسية سابقة، وليس بالضرورة كخطوة تستهدف الحكومة أو رئيسها شخصياً.
أما بالنسبة إلى سلام، فالمسألة مختلفة سياسياً. فالحكومة تخوض مرحلة دقيقة مع صندوق النقد، وتحاول تثبيت مجموعة من القوانين والإجراءات الإصلاحية التي تعتبرها ضرورية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في التفاوض. ولذلك فإن أي تعديل أو طعن في أحد هذه القوانين يفرض إعادة حسابات، بصرف النظر عن خلفيته الدستورية.
ومن هنا، يبدو أن الاختبار الحقيقي بين عون وسلام لم يبدأ بعد كأزمة، لكنه بدأ يأخذ شكل اختلاف في المقاربة. فالرئاسة تركز على سلامة النصوص ودستوريتها، فيما تركز الحكومة على الحفاظ على المسار الإصلاحي والالتزامات المرتبطة به.
وتقول أوساط متابعة إن الأيام المقبلة ستكون أكثر دلالة من الضجة التي رافقت الطعن نفسه، لأن موقف المجلس الدستوري هو الذي سيحدد المسار القانوني للمادة المطعون فيها، فيما ستكشف طريقة تعامل الرئاستين مع القرار المنتظر ما إذا كان الأمر سيبقى ضمن الحدود الدستورية الطبيعية أم سيتحول إلى خلاف سياسي أوسع.
وعليه، فإن الحديث عن "أزمة بين عون وسلام"، كما تراه مصادر قريبة من قصر بعبدا والسراي الحكومي، يبدو حتى الآن مبالغاً فيه إذا أريد به توصيف قطيعة سياسية. الأدق هو الحديث عن برودة وتباين في مقاربة ملف شديد الحساسية، ظهر إلى العلن بسبب الطعن الرئاسي في قانون تعتبره الحكومة جزءاً أساسياً من برنامجها الإصلاحي.
والسؤال الذي يفرض نفسه في المرحلة المقبلة ليس ما إذا كان الرجلان سيختلفان، فالاختلاف داخل مؤسسات الدولة أمر طبيعي، بل هل يستطيعان إبقاء هذا الاختلاف داخل المؤسسات، بحيث لا يتحول المسار الدستوري للطعن إلى مواجهة سياسية تعطل مسار الإصلاح المالي؟
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
سوريا أمام أول اختبار خطير: أزمة الوقود تهزّ شرعية الحكومة الجديدة!
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عون وسلام : برودة في العلاقة ولا قطيعة
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الطعن بقانون العفو بدأ و" التيار" يطالب عون برده
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش في افتتاح الجمعية العامة: العالم أمام اختبار تحقيق السلام
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

صندوق النقد الدولي

الرئيس عون

مصرف لبنان

الجمهوري

رئيس عون

من جهته

جمهورية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-10-03
Lebanon24
09:00 | 2026-10-03
Lebanon24
08:49 | 2026-10-03
Lebanon24
08:30 | 2026-10-03
Lebanon24
08:08 | 2026-10-03
Lebanon24
08:06 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24