هل يتّجه لبنان إلى إلغاء التوقيت الشتوي؟

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عاد ملف التوقيت الصيفي والشتوي إلى الواجهة في ، مع تداول معلومات مؤخرا عن بحث الحكومة إمكانية عدم تأخير الساعة ساعة واحدة في نهاية تشرين الأول الحالي، والإبقاء بالتالي على التوقيت الصيفي طوال العام.وبحسب المُعتمدة، فإن الرقم 5 الصادر في 20 آب 1998 ينص على تقديم الساعة ساعة واحدة في نهاية آذار من كل عام، وتأخيرها ساعة في نهاية تشرين الأول.وقد طبّقت الحكومة هذا القرار في آذار الماضي، إذ جرى تقديم الساعة منتصف ليل 28 ـ 29 آذار 2026. وبموجب النظام المعمول به، يفترض أن تعود الساعة ساعة إلى الوراء منتصف ليل 24 ـ 25 تشرين الأول.غير أن الطرح المتداول حالياً يتمثل في إلغاء عملية التأخير والإبقاء على التوقيت الصيفي، وهو ما يعني عملياً اعتماد توقيت ثابت طوال السنة بدلاً من الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي مرتين سنوياً.مع الإشارة إلى ان لبنان بدأ العمل بنظام التوقيتين الشتوي والصيفي في لبنان رسمياً في 9 كانون الأول 1940، وذلك خلال فترة الانتداب الفرنسي بناءً على قرار أصدره المفوّض السامي غابرييل بيو يقضي بتقديم الساعة .ما الذي يعنيه القرار؟في حال اعتمدت الحكومة التوقيت الصيفي الدائم، سيصبح ، وفق الساعة الرسمية، متأخراً ساعة في فصل الشتاء، في مقابل تأخر موعد غروب الشمس ساعة أيضاً. وبالتالي، سيحصل اللبنانيون على ضوء طبيعي أطول في ساعات المساء، في مقابل ساعات صباحية أكثر ظلاماً.ويمتد تأثير القرار إلى قطاعات عدة، أبرزها المدارس والجامعات، الإدارات والمؤسسات، ، المصارف، الاتصالات والأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى النشاط التجاري والحياة اليومية.كما يطرح القرار نقاشاً بشأن استهلاك الطاقة، إذ تُشير الدراسات الدولية إلى أن أثر التوقيت الصيفي على استهلاك الكهرباء يختلف من بلد إلى آخر، ولا يمكن افتراض تحقيق وفر كبير من دون دراسة تستند إلى خصوصية لبنان ونمط استهلاكه.وحتى الآن، لا يعني تداول إمكانية إلغاء تأخير الساعة أن التوقيت الشتوي قد أُلغي رسمياً. فالمرجع النافذ يبقى قرار الرقم 5/1998، ما لم يصدر أي قرار حكومي جديد يعدّله أو يعلّق تطبيقه.وبالتالي، تبقى الأنظار متجهة إلى موقف الحكومة والقرار الذي قد يصدر قبل موعد الانتقال المفترض في 25 تشرين الأول 2026: فإما أن تُؤخّر الساعة وفق النظام المعتمد منذ عام 1998، أو أن تتخذ الحكومة قراراً جديداً بالإبقاء على التوقيت الصيفي، سواء بصورة استثنائية أو دائمة.