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لبنان

في جبل لبنان.. توقيف مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود

Lebanon 24
03-10-2026 | 03:43
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في جبل لبنان.. توقيف مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود
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 المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول مجموعة أشخاص ينضوون في شبكات تقوم بتّرويج موادَ مخدّرة في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.
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على إثر ذلك، كُلِّفَت دوريّات من الشّعبة المذكورة للعمل على تحديد مكان وجود أفراد هذه الشّبكات ومراقبتهم للعمل على توقيفهم.

نتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروجون، نفّذت هذه الدّوريات كمائن ومداهمات في مناطق قبرشمول، الدكوانة، ضبية، المكلّس، برج حمود والأوزاعي، وأوقفت تسعة مروجين، بالجرم المشهود، وتم ضبط ثلاث درّاجات آليّة من دون لوحات. والموقوفون هم:

أ. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

ر. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)

ع.  ر. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

أ. ش. ح. (مواليد عام 1995، سوري)

ع. أ. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

س. إ. (مواليد عام 1990، مصري)

م. ر. (مواليد عام 2005، سوري)

ف. ح. (مواليد عام 1980، سوري)

ش. ح. (مواليد عام 2007، سورية)

بتفتيشهم والدّرّاجات ومنازل ثلاثة منهم، جرى ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات موضبة في أكياس وعلب وطبّات وكبسولات بلاستيكيّة ومظاريف تحتوي كوكايين، وباز، وحشيشة الكيف، وماريجوانا، وكريستال، وكريستال ماث، وسلفيا، وحبوب مخدّرة “كبتاغون” وغيرها، ومسدّس حربي مع ممشطين و۷ طلقات، وسكين، وأدوات لتوضيب المخدرات، ومبالغ ماليّة.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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