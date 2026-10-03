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لبنان

الطقس الخريفي مستمر.. متى تنحسر الامطار؟

Lebanon 24
03-10-2026 | 04:53
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يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحياناً ، رياح ناشطة، برق ورعد ويستمر حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجياً، ومن المتوقع أن تعود التقلبات المحلية يوم الاثنين. 
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ويكون الطقس غداً غائما جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.  تتكاثف الغيوم خلال الليل ويتوقع تساقط الرذاذ.

الإثنين:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر.

الثلاثاء:
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الرياح السطحية:
 جنوبية غربية  ناشطة أحياناً، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم /س. 

الانقشاع:
متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

 

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين60 و80٪
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الحوض الشرقي

غرب تركيا

مركز جنوب

جنوب غرب

لبنان وا

لبنان

تركيا

جوي ✊

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