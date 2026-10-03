الطقس الخريفي مستمر.. متى تنحسر الامطار؟

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يسيطر طقس خريفي متقلب على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحياناً ، رياح ناشطة، برق ورعد ويستمر حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجياً، ومن المتوقع أن تعود التقلبات المحلية يوم الاثنين.ويكون الطقس غداً غائما جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. تتكاثف الغيوم خلال الليل ويتوقع تساقط الرذاذ.الإثنين:غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر.الثلاثاء:غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحياناً، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم /س.الانقشاع:متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .الرطوبة النسبية على الساحل:بين60 و80٪