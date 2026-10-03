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لبنان

توقيفات في الشمال.. حملة على مروّجي المخدرات

Lebanon 24
03-10-2026 | 09:53
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توقيفات في الشمال.. حملة على مروّجي المخدرات
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شهدت مناطق في طرابلس وعكار، اليوم، سلسلة توقيفات أمنية منفصلة، طالت مشتبه بتورطهم في ترويج المخدرات وحيازة أسلحة، وذلك بعد عمليات رصد وتعقب.
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وفي التفاصيل، أفادت معلومات بأن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت المدعو "م.ع" في منطقة باب التبانة في طرابلس، للاشتباه بتورطه في ترويج المخدرات، بعد عملية رصد ومتابعة.

وبعد أقل من 3 ساعات على التوقيف الأول، أوقفت مخابرات الجيش المدعو "ض.أ" في المنطقة نفسها، للاشتباه أيضاً بتورطه في ترويج المخدرات، وذلك في إطار استكمال المتابعة الأمنية للملف.

وبحسب المعلومات، تتواصل عمليات الرصد والتعقب لملاحقة مشتبه بهم آخرين، في سياق تحرك أمني مكثف يستهدف المتورطين في ترويج المخدرات والحد من انتشارها.

وفي عملية أمنية منفصلة في عكار، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال، بعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "ا.ع" في محلة عدبل - حلبا.

وعثر بحوزته على أسلحة حربية ومماشط ومسدس، إضافة إلى عدد من الهواتف الخليوية، قبل تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبحسب مصادر، فإن للموقوف مقاطع فيديو منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يطلق النار مستخدماً أسلحة خفيفة ومتوسطة في أماكن عدة.

وتأتي هذه العمليات في إطار تشديد المتابعة الأمنية في مناطق الشمال وملاحقة المطلوبين والمشتبه بتورطهم في قضايا المخدرات والأسلحة، وسط استمرار التحقيقات والمتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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مخابرات الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

باب التبانة

التبانة

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