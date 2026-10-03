توقيفات في الشمال.. حملة على مروّجي المخدرات

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وفي التفاصيل، أفادت معلومات بأن أوقفت المدعو "م.ع" في منطقة في طرابلس، للاشتباه بتورطه في ترويج المخدرات، بعد عملية رصد ومتابعة.وبعد أقل من 3 ساعات على التوقيف الأول، أوقفت مخابرات الجيش المدعو "ض.أ" في المنطقة نفسها، للاشتباه أيضاً بتورطه في ترويج المخدرات، وذلك في إطار استكمال المتابعة الأمنية للملف.وبحسب المعلومات، تتواصل عمليات الرصد والتعقب لملاحقة مشتبه بهم آخرين، في سياق تحرك أمني مكثف يستهدف المتورطين في ترويج المخدرات والحد من انتشارها.وفي عملية أمنية منفصلة في ، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء ، بعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "ا.ع" في محلة عدبل - .وعثر بحوزته على أسلحة حربية ومماشط ومسدس، إضافة إلى عدد من الهواتف الخليوية، قبل تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وبحسب مصادر، فإن للموقوف مقاطع فيديو منشورة عبر ، يظهر فيها وهو يطلق النار مستخدماً أسلحة خفيفة ومتوسطة في أماكن عدة.وتأتي هذه العمليات في إطار تشديد المتابعة الأمنية في مناطق الشمال وملاحقة المطلوبين والمشتبه بتورطهم في قضايا المخدرات والأسلحة، وسط استمرار التحقيقات والمتابعة لتوقيف باقي المتورطين.