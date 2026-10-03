تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن أزمة تراكم النفايات في طرابلس.. تعليق من مطر

Lebanon 24
03-10-2026 | 11:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عن أزمة تراكم النفايات في طرابلس.. تعليق من مطر
عن أزمة تراكم النفايات في طرابلس.. تعليق من مطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علّق النائب إيهاب مطر على أزمة تراكم النفايات في شوارع طرابلس، معتبراً أن المشاهد التي تشهدها المدينة يومياً "لا تليق بها ولا بأهلها"، فيما دعا إلى معالجة الملف بعيداً عن الشعبوية وتبادل الاتهامات.
Advertisement
 
 
وأكد مطر، في منشور عبر منصة "أكس"، أنه أجرى سلسلة اتصالات ومبادرات مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات واتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس، بهدف المساهمة في تسريع معالجة الأزمة والوصول إلى حلول مستدامة.


وكتب مطر: "من المؤسف أن نرى يومياً مشاهد النفايات المكدّسة في شوارع مدينتنا. فما يحصل في طرابلس لا يليق بها ولا بأهلها، ومن حق أهلنا أن يعيشوا في مدينة نظيفة وبيئة سليمة".


وتابع: "نعي جيداً أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات عمرها عقود، لذلك فإن معالجتها لا تكون بالشعبوية أو بتبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات، بل بالعمل الجدي وتضافر جهود جميع المعنيين للوصول إلى حل مستدام".
 

وأكمل: "في هذا الإطار، نثمّن الجهود التي يبذلها رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، وبلدية طرابلس، برئيسها الدكتور عبد الحميد كريمة وجميع أعضائها، وندعم مساعيهم لمعالجة الأزمة. ومن جهتنا، أجرينا سلسلة من الاتصالات والمبادرات مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات واتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس، للمساهمة في تسريع المعالجة والوصول إلى النتائج المطلوبة. وسنبقى نعمل ونسعى مع جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المطلوبة والخروج من دائرة الأزمات التي تحيط بمدينتنا".


وأردف: "طرابلس تحتاج اليوم إلى من يعمل من أجلها، لا إلى من يستثمر في أزماتها، وأهلها يستحقون حلولاً تليق بهم وبمدينتهم. أما من يحاول الاصطياد في الماء العكر، أو إطلاق المواقف سعياً وراء مزيد من الشعبوية من دون امتلاك أي معطيات حول حقيقة ما يجري، فالأجدى به أن يقوم بواجبه في الاطلاع على ما يحدث في مدينته، وأن يسهم في إيجاد الحلول، بدلاً من الاكتفاء بالكلام الفارغ وتسجيل المواقف".


وختم: "نستذكر في هذا السياق قول رسول الله في الحديث الشريف: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لقاء في طرابلس عن أزمة النفايات: المطمر أمام استحقاق الإقفال
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي اتّصل بوزيريّ الداخلية والبيئة.. وناقش معهما موضوع ازمة النفايات المستجدة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري تابعت مع حجازي الملفات الحياتية والبيئية في صيدا وأزمة النفايات
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي: نعاني من أزمة نفايات ونحن بحاجة لمحطات جديدة لمعالجتها
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات الفيحاء

عبد الحميد كريمة

وزارة الداخلية

عبد الحميد

رئيس اتحاد

رئاسة ال

الفيحاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-10-03
Lebanon24
16:25 | 2026-10-03
Lebanon24
16:23 | 2026-10-03
Lebanon24
15:51 | 2026-10-03
Lebanon24
15:42 | 2026-10-03
Lebanon24
15:33 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24