عن أزمة تراكم النفايات في طرابلس.. تعليق من مطر

علّق النائب على أزمة تراكم النفايات في شوارع ، معتبراً أن المشاهد التي تشهدها المدينة يومياً "لا تليق بها ولا بأهلها"، فيما دعا إلى معالجة الملف بعيداً عن الشعبوية وتبادل الاتهامات.

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وأكد مطر، في منشور عبر منصة "أكس"، أنه أجرى سلسلة اتصالات ومبادرات مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات واتحاد بلديات وبلدية طرابلس، بهدف المساهمة في تسريع معالجة الأزمة والوصول إلى حلول مستدامة.





وكتب مطر: "من المؤسف أن نرى يومياً مشاهد النفايات المكدّسة في شوارع مدينتنا. فما يحصل في طرابلس لا يليق بها ولا بأهلها، ومن حق أهلنا أن يعيشوا في مدينة نظيفة وبيئة سليمة".





وتابع: "نعي جيداً أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات عمرها عقود، لذلك فإن معالجتها لا تكون بالشعبوية أو بتبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات، بل بالعمل الجدي وتضافر جهود جميع المعنيين للوصول إلى حل مستدام".



وأكمل: "في هذا الإطار، نثمّن الجهود التي يبذلها رئيس المهندس وائل زمرلي، وبلدية طرابلس، برئيسها الدكتور وجميع أعضائها، وندعم مساعيهم لمعالجة الأزمة. ومن جهتنا، أجرينا سلسلة من الاتصالات والمبادرات مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات واتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس، للمساهمة في تسريع المعالجة والوصول إلى النتائج المطلوبة. وسنبقى نعمل ونسعى مع جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المطلوبة والخروج من دائرة الأزمات التي تحيط بمدينتنا".





وأردف: "طرابلس تحتاج اليوم إلى من يعمل من أجلها، لا إلى من يستثمر في أزماتها، وأهلها يستحقون حلولاً تليق بهم وبمدينتهم. أما من يحاول الاصطياد في الماء ، أو إطلاق المواقف سعياً وراء مزيد من الشعبوية من دون امتلاك أي معطيات حول حقيقة ما يجري، فالأجدى به أن يقوم بواجبه في الاطلاع على ما يحدث في مدينته، وأن يسهم في إيجاد الحلول، بدلاً من الاكتفاء بالكلام الفارغ وتسجيل المواقف".