نائب فاعل في زيارة النبطية

لعب نائب حالي مقرّب من رئيس الحكومة دوراً بارزاً في التحضير للأجواء الشعبية التي رافقت زيارة سلام إلى ، من خلال سلسلة اتصالات أجراها خلال الفترة التي سبقت الزيارة.

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وبحسب المعلومات، تواصل النائب مع عدد من الناشطين والشخصيات المحسوبة على "قوى 17 تشرين" في الجنوب، بهدف تأمين حضور شعبي والمساهمة في تنظيم الاستقبال.