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لبنان

آلاف الدولارات تُصرف رغم الازمة.. ماذا يطلب اللبنانيون من عيادات التجميل؟

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
04-10-2026 | 02:30
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آلاف الدولارات تُصرف رغم الازمة.. ماذا يطلب اللبنانيون من عيادات التجميل؟
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في بلدٍ فقدت فيه غالبية العائلات اللبنانية جزءاً كبيراً من قدرتها الشرائية، وهاجر آلاف الأطباء، وتراجعت قطاعات اقتصادية بأكملها، تبدو عيادات التجميل وكأنها تعمل وفق معادلة مختلفة.
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مواعيد متواصلة، حقن وعمليات جراحية، أجهزة ليزر ونحت للجسم، وزبائن على استعداد لدفع مئات أو آلاف الدولارات لتغيير تفصيل في الوجه أو الجسم.
لكن خلف هذا المشهد يبرز سؤال أكبر: هل لا يزال لبنان يحتفظ بموقعه كأحد مراكز الطب التجميلي في المنطقة؟ وكيف أعادت الأزمة الاقتصادية والمالية تشكيل هذا القطاع، من حيث نوعية العمليات والزبائن والأسعار؟

من تجميل الأنف إلى نحت الجسم
كشفت دراسة حديثة نُشرت عام 2026 عن تحوّل لافت في طبيعة الطلب على الجراحة التجميلية في لبنان. وحلّلت الدراسة 4706 عمليات أُجريت في مستشفى جامعي في بيروت، وقارنت بين فترتين زمنيتين، الأولى بين عامي 2000 و2004، والثانية بين عامي 2020 و2024.
وأظهرت النتائج تغيراً في طبيعة الإجراءات الأكثر حضوراً. فتجميل الأنف لم يعد يحتل الحصة نفسها التي كان يشغلها سابقاً، إذ تراجعت نسبته من 82.8% إلى 38.5% من الإجراءات التجميلية في العينة.
في المقابل، ارتفعت حصة إجراءات أخرى، من بينها شفط الدهون، وشد البطن، وتجميل الجفون والأذنين.
ولم يقتصر التغيير على نوعية العمليات، بل طال أيضاً تركيبة الزبائن. فقد أظهرت الدراسة ارتفاعاً واضحاً في مشاركة الرجال في بعض الإجراءات، ولا سيما عمليات نحت الجسم. وارتفعت نسبة الرجال بين الخاضعين لشفط الدهون من 2.6% إلى 24.2% بين الفترتين المدروستين.
وتشير هذه الأرقام إلى تغيّر في طبيعة الطلب، إذ لم يعد التركيز منصباً بالدرجة نفسها على تغيير ملامح الوجه، بل توسع ليشمل نحت الجسم وتجديد البشرة والحقن التجميلية وغيرها من الإجراءات.

هل أثرت الأزمة المالية في سوق التجميل؟
من الطبيعي أن يتأثر الطب التجميلي، باعتباره في جزء كبير منه خدمة اختيارية، بتراجع القدرة الشرائية. إلا أن سوق التجميل في لبنان يتمتع بخصوصية تميّزه عن قطاعات استهلاكية أخرى.
فالقطاع يرتبط إلى حد كبير بالدولار، سواء بسبب تكلفة المواد والمعدات المستوردة، أو أجور الأطباء، أو تكاليف المستشفيات. كما أن جزءاً من الطلب يأتي من أشخاص يتقاضون مداخيلهم بالدولار، ومن اللبنانيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى بعض الزوار العرب والأجانب.
وبالتالي، يبدو أن تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين لم يؤدِّ إلى اختفاء الطلب، بقدر ما ساهم في إعادة توزيعه بين شرائح مختلفة من الزبائن وبين أنواع متعددة من الإجراءات.

كم يدفع اللبناني مقابل التجميل؟
لا توجد أسعار موحدة للعمليات والإجراءات التجميلية في لبنان، إذ تختلف التكلفة بحسب الطبيب، ونوع المادة المستخدمة، والمنطقة المعالجة، والمستشفى، ونوع التخدير وطبيعة الإجراء.
وبحسب تقرير نُشر في كانون الثاني 2025، تراوحت أسعار البوتوكس بين 150 و600 دولار، فيما تراوحت أسعار الفيلر بين 180 و800 دولار للحقنة.
أما إحدى قوائم الأسعار المنشورة للخدمات الجراحية في لبنان، فتضع تكلفة تجميل الأنف عند نحو 2300 دولار، وشفط الدهون بين 1000 و5000 دولار، فيما تبلغ تكلفة شد البطن نحو 5500 دولار.
لكن هذه الأرقام تبقى مؤشرات تقريبية، ولا تمثل بالضرورة الأسعار الفعلية لدى جميع الأطباء والمراكز، إذ يمكن أن تختلف التكلفة بصورة كبيرة بحسب الحالة والطبيب والمستشفى والتقنيات المستخدمة.

الدكتور رولان طعمة: الطلب لا يزال موجوداً
يقول الاختصاصي في الجراحة التجميلية والترميمية الدكتور رولان طعمة، في حديث إلى "لبنان 24"، إن أسعار الجراحات التجميلية لم تشهد تغيراً كبيراً في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأسعار تتأثر بعوامل العرض والطلب، وأن الإقبال "لا يزال كما هو".
ويضيف أن ارتفاع الأسعار أثّر في شريحة من اللبنانيين، لكنه يقدّر أن هناك شريحة تتراوح نسبتها بين 5 و10% منهم لا تزال قادرة على الإنفاق في هذا السوق.
وبحسب طعمة، تشمل أكثر العمليات التجميلية طلباً في الفترة الأخيرة تجميل الأنف، وتجميل الصدر، وشفط الدهون، ونحت الجسم، وشد الوجه.
ويلفت إلى أن عمليات شفط الدهون ونحت الجسم شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة، ويربط ذلك جزئياً بانتشار إبر إنقاص الوزن، التي قد تؤدي، بعد خسارة كميات كبيرة من الوزن، إلى ترهل في بعض مناطق الجسم، ما يدفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى الإجراءات الجراحية لمعالجة هذه المشكلة.

"التجميل الناعم" يتقدم
أما في ما يتعلق بالبوتوكس والفيلر، فيرى طعمة أن جزءاً من الزبائن يتجه أكثر نحو ما يُعرف بـ"التجميل الناعم"، بعيداً من المبالغة في تغيير ملامح الوجه.
ويقول إن عدداً من الشركات في لبنان يستورد منتجات ذات جودة عالية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى استمرار تهريب بعض المنتجات، ما يؤدي إلى وجود مواد تُباع بأسعار منخفضة وتُستخدم أحياناً في صالونات تجميل أو مراكز قد لا تكون مرخصة.
وبحسب طعمة، يفسر ذلك جانباً من التفاوت الكبير في الأسعار داخل السوق، بين منتجات وخدمات مرتفعة الكلفة وأخرى تُقدَّم بأسعار أقل بكثير.

الرجال يدخلون سوق "نحت الجسم"
لم يعد سوق التجميل مقتصراً على النساء. فقد أظهرت الدراسة التي حلّلت 4706 عمليات ارتفاعاً كبيراً في مشاركة الرجال في عمليات شفط الدهون.
ويقدّر طعمة نسبة الرجال الذين يقصدون عيادات الجراحة التجميلية بنحو 10%، مشيراً إلى أن معظمهم لا يتجهون إلى البوتوكس أو الفيلر، بل إلى الإجراءات المرتبطة بالجسم، ولا سيما شفط الدهون، خصوصاً بعد خسارة الوزن.
وفي ظل توسع سوق التجميل وانتقال جزء كبير من التسويق إلى منصات التواصل الاجتماعي، ينصح طعمة كل من يفكر في الخضوع لجراحة تجميلية أو ترميمية بالتأكد من أن الطبيب الذي اختاره مسجل لدى الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم، وألا يتخذ قراره استناداً إلى ما يراه على وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

لبنان... حضور إقليمي رغم الأزمة
على الرغم من الأزمة الاقتصادية، لا يزال لبنان يمتلك مجموعة من العوامل التي تدعم حضوره في مجال الطب التجميلي، من بينها خبرة طويلة في جراحة التجميل، ووجود اختصاصيين يركزون على هذا المجال، وتنوع الإجراءات المتاحة، إلى جانب استمرار الطلب من اللبنانيين والمغتربين وبعض الزبائن العرب.
كما ساهم انتشار التقنيات الحديثة في توسيع نطاق الخدمات المتاحة، من الجراحات التقليدية إلى الإجراءات غير الجراحية والحقن وتقنيات الليزر ونحت الجسم.
لكن استمرار هذا الحضور لا يعني أن القطاع لم يتأثر بالأزمة. فالقدرة على الدفع أصبحت عاملاً أكثر حسماً، فيما بات الدولار جزءاً أساسياً من المعادلة التي تحكم الأسعار والطلب.

التجميل كمرآة للأزمة اللبنانية
لم يؤدِّ الانهيار الاقتصادي إلى اختفاء سوق التجميل في لبنان، كما لم يبقَ القطاع بمنأى عن تداعيات الأزمة، ما حدث، وفق المعطيات المُتاحة، هو أن السوق أعاد تشكيل نفسه.
وهكذا، لا يبدو أن سوق التجميل في لبنان اختفى تحت وطأة الأزمة، بل تغيّر جمهوره وخدماته وأولوياته، وأصبح أكثر ارتباطاً بالدولار والقُدرة الفردية على الإنفاق.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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