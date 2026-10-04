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لبنان

لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ جديد... إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع

Lebanon 24
04-10-2026 | 04:59
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لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ جديد... إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع
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أشارت مصلحة الأرصاد الجويّة، إلى أنّ طقساً خريفيّاً يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية، ومن المتوقع ان يتأثر الحوض تدريجياً بمنخفض جوّي محدود الفعالية مساء يوم غد الإثنين ويستمرّ حتى صباح يوم الأربعاء المقبل حيث يتحوّل إلى مستقر. 
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28م° ، بيروت 21 و29 ، زحلة بين 13 و 27 م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحياناً. 

الإثنين:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً وتتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتكون الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق خاصة شمال البلاد. 

الثلاثاء:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة برياح ناشطة مع حدوث برق ورعد كما تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي لتصبح دون معدلاتها الموسمية.

الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتقاع بدرجات الحرارة. 
 
 
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