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لبنان

فيديو وثّق اللحظة... إطلاق قذائف مدفعيّة باتّجاه إعلاميين في الجنوب

Lebanon 24
04-10-2026 | 07:36
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فيديو وثّق اللحظة... إطلاق قذائف مدفعيّة باتّجاه إعلاميين في الجنوب
فيديو وثّق اللحظة... إطلاق قذائف مدفعيّة باتّجاه إعلاميين في الجنوب photos 0
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أطلق الجيش الإسرائيلي 3 قذائف مدفعية باتّجاه فريقيّ "الجديد" وقناة النبطية، عند أطراف بلدة ميفدون.
 
 
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