فيديو وثّق اللحظة... إطلاق قذائف مدفعيّة باتّجاه إعلاميين في الجنوب

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لحظة سقوط قذائف إسرائيلية قرب فريق "الجديد"
أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي 3 قذائف مدفعية باتجاه فريق الجديد وفريق قناة النبطية عند أطراف بلدة ميفدون قضاء النبطية.
#أخبار_الجديد #جنوب_لبنان #النبطبة https://t.co/0mm1Eq8yfA
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) October 4, 2026
لحظة سقوط قذائف إسرائيلية قرب فريق "الجديد"
أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي 3 قذائف مدفعية باتجاه فريق الجديد وفريق قناة النبطية عند أطراف بلدة ميفدون قضاء النبطية.
#أخبار_الجديد #جنوب_لبنان #النبطبة https://t.co/0mm1Eq8yfA