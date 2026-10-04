عند حاجز ضهر البيدر... توقيف شخصين وضبط مخدرات

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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جرائم المخدّرات وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، وبتاريخ 24-09-2026، أوقف عناصر حاجز في وحدة شخصَين كانا على متن دراجة آلية، وقد مُسح رقم هيكلها، وهما:– ر. م. (مواليد عام 2008، لبناني)– س. م. (مواليد عام 1983، لبنانية)وبتفتيشهما، ضُبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدّرات، موزّعة على الشكل الآتي:-/124/ مظروفًا تحتوي على مادة الماريجوانا، بوزن إجمالي بلغ نحو /1.8/ كلغ.-/289/ مظروفًا تحتوي على مادة حشيشة الكيف، بوزن إجمالي بلغ نحو /2/ كلغ.أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.