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لبنان

عند حاجز ضهر البيدر... توقيف شخصين وضبط مخدرات

Lebanon 24
04-10-2026 | 08:25
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عند حاجز ضهر البيدر... توقيف شخصين وضبط مخدرات
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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم المخدّرات وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، وبتاريخ 24-09-2026، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي شخصَين كانا على متن دراجة آلية، وقد مُسح رقم هيكلها، وهما:
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– ر. م. (مواليد عام 2008، لبناني)

– س. م. (مواليد عام 1983، لبنانية)

وبتفتيشهما، ضُبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدّرات، موزّعة على الشكل الآتي:

-/124/ مظروفًا تحتوي على مادة الماريجوانا، بوزن إجمالي بلغ نحو /1.8/ كلغ.

-/289/ مظروفًا تحتوي على مادة حشيشة الكيف، بوزن إجمالي بلغ نحو /2/ كلغ.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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