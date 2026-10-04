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لبنان

حملة لدعم إعادة بناء وتجهيز المكتبات المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
04-10-2026 | 09:38
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حملة لدعم إعادة بناء وتجهيز المكتبات المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي
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تعلن "الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والأرشيفات والإرث الثقافي في لبنان" إطلاق "حملة المليون كتاب للبنان"، وهي حملة وطنية مفتوحة تهدف إلى المساهمة في إعادة بناء وتجهيز المكتبات المتضرّرة، وتعويض ما فُقد من كتب ومجموعات، ودعم المؤسسات الثقافية التي أصابها الدمار، كي تستعيد دورها ورسالتها في خدمة المجتمع، وذلك الأربعاء 7 تشرين الأول 2026، الساعة الخامسة مساءً، في نقابة الصحافة اللبنانية- الروشة، بيروت.
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ودعت الشبكة "كل لبنانية ولبناني، وأبناء الجاليات اللبنانية في الخارج، وكل صديق للبنان في الدول العربية والعالم، وكل دار نشر وناشر، ومكتبة، وكاتب، ومترجم، وجامعة، ومدرسة، وبلدية، ومؤسسة، وجمعية، إلى المشاركة في هذه الحملة من خلال:

- التبرّع بالكتب للمساهمة في إعادة تكوين مجموعات المكتبات المتضرّرة.  

- دعم جهود إعادة تأهيل وتجهيز وبناء المكتبات والمؤسسات الثقافية المتضرّرة.  

- التعريف بالحملة والمساهمة في حشد أوسع مشاركة لبنانية وعربية ودولية لإنجاحها.
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