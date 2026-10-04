من صور إلى طريق المطار...المعلومات تُسقط مطلوبين بجرائم خطيرة

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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها القطعات المختصة في ، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين بجرائم قتل في مدينة صور وهو المدعو:أ. ض. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) بحقه 3 مذكرات عدلية بجرائم قتل، محاولة قتل، وتأليف عصابةبتاريخ 23- 09- 2026، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في المحلة المذكورة.بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه.وفي الإطار عينه، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين بجرائم أسلحة وإطلاق نار في محلة ، وهو المدعو:ع. م. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) بحقه 5 مذكرات بجرائم أسلحة وإطلاق نار.بتاريخ 06- 09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم على متن دراجة آلية نوع “هاوجو” لون أسود دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته هاتف خلوي.أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة المختص.