هيئة قضاء البقاع الغربي في "التيار الوطني الحر" أقامت عشاءها السنوي والخوري: محورنا لبنان وسنبقى إلى جانب أهلنا

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أقامت هيئة قضاء في حفل عشائها السنوي في جب جنين، بحضور للشؤون الإدارية غسان الخوري ممثلًا رئيس التيار، والنائب شربل مارون إلى جانب أعضاء ومناصري التيار وفاعليات من المنطقة.وخلال الحفل، أكد الخوري أن "أبناء التيار يقفون إلى جانب أهلهم في البقاع الغربي ليبقوا صامدين في أرضهم"، مشددًا على أن التيار، ولا سيما في الظروف الصعبة، يعرف كيف يقف إلى جانب الناس وأهل المناطق.وتوقف الخوري عند ذكرى 13 تشرين، فقال: "على أبواب 13 تشرين نتذكّر كيف حاولوا إلغاء الحلم بدولة تحمي ويكون جيشها الآمر الناهي"،كما تطرق إلى 17 تشرين، معتبرًا أنها "حاولت إلغاء مسيرة طويلة"، وأضاف أن من راهنوا على ذلك "لا يفهمون ما معنى الحر".وفي الشأن السياسي، شدد الخوري على أن "محورنا لبنان، لا محور ولا "، لافتًا إلى أن التيار يعمل على صياغة ورقة تهدف إلى حماية لبنان والتواصل مع مختلف المكونات وإنهاء ، في إطار رؤية تقوم على العيش المشترك وحماية البلاد.وتطرق إلى ملف النزوح السوري، متسائلًا: "من أكثر منكم يدرك مخاطر النزوح السوري؟"، كما انتقد المقاربة المالية للدولة، مشيرًا إلى أن "الموازنة مبنية بنسبة 86 في المئة على الضرائب".وفي سياق كلمته، رد الخوري على مواقف النائب السابق إيلي الفرزلي، قائلًا إنه "من المضحك المبكي أن ينمّر على التيار ورئيسه من دخل إلى الحياة السياسية بجزمة المحتل"، مضيفًا أن "من بنى زعامته على ظهر المحتل هو نفسه من يتساءل اليوم أين التيار ويبشّر بزواله".وتوجه إلى الفرزلي بالقول: "جوابنا إلك واضح ومن منطقتك: ما تطلع عالتيار بكل لبنان، اطلع عالتيار بمنطقتك وشوف كيف التيار واقف وصامد، وكيف عم يشتغل سياسة وكيف عم يتحرك".وأضاف: "التيار ولا نهار رح يكون وصولي متلك، يمسح جوخ ليوصل على مقعد".وختم الخوري بالتأكيد على استمرار التيار في الوقوف إلى جانب أبناء البقاع الغربي، قائلًا: "نحن نصوغ معكم عهدًا على الوقوف إلى جانبكم".وكانت كلمة لمنسق هيئة قضاء البقاع الغربي داني قمر، أكد فيها أن الهيئة مستمرة في عملها ونشاطها على امتداد ، وأن قوة التيار تبقى في حضوره بين الناس والتزامه بقضاياهم والوقوف إلى جانبهم.