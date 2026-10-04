الحريري يهنّئ الرياضي بيروت بإحراز لقب غرب آسيا لكرة السلة

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الف مبروك للنادي الرياضي بيروت فوزه مجددا ببطولة غرب آسيا لكرة السلة ، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّه الحافل بالنجاحات.
واتوجه بالتحية لنادي الحكمة على الجهد الذي بذله طوال البطولة ،متمنيا له حظا اوفر في الاستحقاقات المقبلة. https://t.co/xn5xmufzcm
— saad hariri (@saadhariri) October 4, 2026
الف مبروك للنادي الرياضي بيروت فوزه مجددا ببطولة غرب آسيا لكرة السلة ، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّه الحافل بالنجاحات.
واتوجه بالتحية لنادي الحكمة على الجهد الذي بذله طوال البطولة ،متمنيا له حظا اوفر في الاستحقاقات المقبلة. https://t.co/xn5xmufzcm