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لبنان

الحريري يهنّئ الرياضي بيروت بإحراز لقب غرب آسيا لكرة السلة

Lebanon 24
04-10-2026 | 16:08
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الحريري يهنّئ الرياضي بيروت بإحراز لقب غرب آسيا لكرة السلة
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هنّأ الرئيس سعد الحريري نادي الرياضي بيروت بإحرازه لقب بطولة FIBA WASL FINAL 8.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "ألف مبروك للنادي الرياضي بيروت فوزه مجددا ببطولة غرب آسيا لكرة السلة في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّه الحافل بالنجاحات وأتوجه بالتحية لنادي الحكمة على الجهد الذي بذله طوال البطولة متمنيا له حظا أوفر في الاستحقاقات المقبلة". 

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