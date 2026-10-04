تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جمود الدبلوماسية يفتح باب السيناريو العسكري

Lebanon 24
04-10-2026 | 22:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جمود الدبلوماسية يفتح باب السيناريو العسكري
جمود الدبلوماسية يفتح باب السيناريو العسكري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب داوود رمال في" نداء الوطن": تعود الاحتمالات العسكرية لتتقدم، وسط مناخ تتداخل فيه الحوادث الأمنية مع الحسابات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية. وبينما لا تزال المسارات الدبلوماسية عاجزة عن إنتاج معادلة جديدة تخفّض مستوى التصعيد، تتحول كل حادثة إلى عنصر قابل للاستثمار السياسي والأمني، بما يرفع منسوب القلق من أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة على تحولات ميدانية كبيرة، وخصوصًا على الجبهة اللبنانية.
Advertisement
وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي لـ"نداء الوطن" إن "نتنياهو نجح في المرحلة السابقة في إقناع ترامب بالسير في خيار المواجهة مع إيران، لكن الظروف الحالية مختلفة، ولا توجد، بحسب التقديرات المتوافرة، مؤشرات قوية إلى استعداد أميركي لتكرار التجربة. ومن هنا، يبرز السيناريو الثاني، الذي يُعتبر الأكثر ترجيحًا، ويتمثل في نقل مركز الثقل العسكري إلى لبنان وتوجيه ضربة كبيرة ضد "حزب الله"، بما يسمح لإسرائيل بإظهار قدرتها على المبادرة والتصعيد من دون الدخول مباشرة في حرب إيرانية جديدة تحتاج إلى غطاء أميركي واسع". وفي حال جرى اعتماد الخيار اللبناني، قال المصدر إن "الترجيحات الإسرائيلية قد تذهب في اتجاه عملية عسكرية واسعة تتركز في منطقة إقليم التفاح، التي تنظر إليها إسرائيل باعتبارها إحدى القلاع العسكرية الأساسية لـ"حزب الله" ومجالا لوجود قدرات نوعية. وقد يمتد نطاق العمليات، وفق هذا السيناريو، من مرتفعات علي الطاهر نحو الريحان وعرمتى وجبل صافي، مع احتمال أن تتوسع لاحقًا باتجاه تومات جزين إذا رأت القيادة الإسرائيلية أن الظروف الميدانية والسياسية تسمح بذلك". إسرائيل تبحث عن هامش حركة، واشنطن تحاول ضبط إيقاع المواجهة مع إيران، فيما يبقى لبنان الحلقة الأكثر تعرضًا لتداعيات أي انتقال من الجمود السياسي إلى المبادرة العسكرية. وبين غياب التسوية واتساع مساحة الاحتمالات، يصبح الخطر الحقيقي أن يتحول الاستثمار السياسي في الحوادث الأمنية إلى مقدمة لإعادة رسم قواعد الاشتباك بالنار.
وكتب ميشال نصر في" الديار": شكل الانسحاب الأميركي الكامل من العراق، أسئلة ومخاوف كثيرة حول قدرة الدولة على إدارة التوازنات الداخلية ومنع تحوّل الفراغ العسكري الأميركي إلى فراغ سياسي وأمني. مصادر دبلوماسية متابعة رأت أن خروج القوات الأميركية من العراق في هذه المرحلة بالذات، لا يمكن فصله عن مستوى التوتر غير المسبوق بين واشنطن وطهران، وتوازن النفوذ بين العاصمتين، خصوصاً أنه يشكل اختباراً مبكراً لمعطيات إقليمية تبدأ من بغداد ولا تنتهي في بيروت.
وتابعت المصادر، بأن الوجود الأميركي القائم في العراق يختلف بالتأكيد عنه في لبنان، إلا أن المعادلة الحاكمة تبقى نفسها، دولة تحاول تثبيت قرارها، وقوة سياسية وعسكرية حليفة لإيران، وضغوط أميركية متصاعدة لإعادة تكريس حصرية قرار الدولة، ما يفرض على بيروت الاستفادة من نتائج ما سيحصل في بغداد، خصوصاً إذا تحوّل الانسحاب الأميركي إلى فرصة إضافية لتوسع نفوذ القوى المرتبطة بإيران، فإن الرسالة الإقليمية ستكون مختلفة تماماً وستكون بيروت من أولى العواصم المعنية بقراءة هذه الرسالة.
واعتبرت المصادر أن الفرق بين العراق ولبنان قد يكون في حجم الحضور الأميركي المباشر، لكن الأهم في تعامل واشنطن وطهران مع البلدين ضمن صراع أوسع على النفوذ والقرار، ما يجعل لأي تغيير في قواعد اللعبة العراقية انعكاساً على قراءة القوتين لكيفية إدارة نفوذهما في ساحات أخرى، ومنها لبنان.  
 
مواضيع ذات صلة
هل يفتح الملف النووي باب التفاوض مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 08:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تصوير النساء سراً يفتح باب المطالبة بحظر النظارات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 08:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يفتح باب الاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 08:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الملتقى اللبناني - الإماراتي يفتح باب الاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 08:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-10-05
Lebanon24
00:26 | 2026-10-05
Lebanon24
00:24 | 2026-10-05
Lebanon24
00:08 | 2026-10-05
Lebanon24
22:55 | 2026-10-04
Lebanon24
22:41 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24