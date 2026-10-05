توافق واضح "بين القوى": الاستقرار أولوية

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أكد مرجع ديبلوماسي بارز أن هناك توافقًا واضحًا بين العواصم الأساسية المعنية بالمنطقة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ، وعدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو مواجهة سياسية أو أمنية واسعة.وبحسب المرجع، فإن هذا التوجه لا يقتصر على طرف دولي أو إقليمي محدد، بل يشمل والسعودية، وصولًا إلى الأميركية، رغم الخلافات الكبيرة بين هذه الدول في ملفات المنطقة.ويشير المرجع إلى أن هذا التقاطع ينعكس رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى القوى ، عنوانها الأساسي ضبط التوترات الداخلية وتجنب الذهاب نحو خطوات قد تؤدي إلى انفجار سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة.