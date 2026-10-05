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لبنان

توافق واضح "بين القوى": الاستقرار أولوية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-10-2026 | 01:30
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توافق واضح بين القوى: الاستقرار أولوية
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أكد مرجع ديبلوماسي بارز أن هناك توافقًا واضحًا بين العواصم الأساسية المعنية بالمنطقة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان، وعدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو مواجهة سياسية أو أمنية واسعة.
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وبحسب المرجع، فإن هذا التوجه لا يقتصر على طرف دولي أو إقليمي محدد، بل يشمل إيران والسعودية، وصولًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، رغم الخلافات الكبيرة بين هذه الدول في ملفات المنطقة.
ويشير المرجع إلى أن هذا التقاطع ينعكس رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى القوى اللبنانية، عنوانها الأساسي ضبط التوترات الداخلية وتجنب الذهاب نحو خطوات قد تؤدي إلى انفجار سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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