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لبنان

جبهة الجنوب خارج أولويات التصعيد الإسرائيلي؟

Lebanon 24
05-10-2026 | 02:15
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يستبعد مصدر عسكري مطلع حصول تصعيد واسع على جبهة جنوب لبنان في المرحلة الراهنة، معتبراً أن هذه الجبهة لا تحمل، وفق تقديره، أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل في الوقت الحالي، رغم كونها الأقرب جغرافياً إليها من بين مختلف الجبهات المرتبطة بالمحور الإيراني.
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ويرى المصدر أن الحسابات الإسرائيلية الحالية تبدو مرتبطة بأولويات واعتبارات أخرى، ما يجعل الجبهة اللبنانية في موقع مختلف عن ساحات المواجهة الأخرى، من دون أن يعني ذلك انتفاء احتمال حصول ضربات أو عمليات محدودة تبقى ضمن إطار الضغط والردع ولا تتطور إلى مواجهة شاملة.
ويشير إلى أن قرب الحدود اللبنانية من إسرائيل لا يكفي وحده لتحويل الجنوب إلى ساحة تصعيد رئيسية، إذ إن قرار توسيع المواجهة يرتبط بمجموعة من الحسابات العسكرية والسياسية والإقليمية، وبطبيعة التطورات على الجبهات الأخرى.
وبحسب المصدر، فإن المشهد في الجنوب سيبقى محكوماً في المرحلة المقبلة بميزان دقيق بين استمرار الضغوط والعمليات المحدودة من جهة، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة من جهة أخرى.
 
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