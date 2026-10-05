اقبال "غير متوقع" على فيلم سينمائي

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يسجل تهافت كبير على شراء تذاكر لمشاهدة فيلم " "، الذي سيبدأ عرضه في 22 تشرين الأول الجاري في عدد من الصالات ،بعد تأجيله سابقاً بسبب الظروف الراهنة.ولفت المصدر إلى أن هذا الاقبال كان متوقعًا، إلا أن حجم الحجوزات جاء أكبر من المتوقع، ويعود ذلك إلى شهرة اللبنانية والعربية والعالمية، ورغبة الجميع، من مختلف الفئات العمرية، في مشاهدة هذا الفيلم، بالإضافة إلى المدارس والرعايا والجمعيات.أضاف المصدر أن المغتربين اللبنانيين بدأوا أيضًا بحجز المقاعد في الصالات خلال عطلة الميلاد ورأس السنة، تزامنًا مع زيارتهم إلى .وختم المصدر لافتًا إلى أن الحجوزات تُظهر أن الراغبين في حضور الفيلم ينتمون إلى مختلف المناطق والطوائف، وهذا ليس جديدا، إذ إن زيارة عنايا- القديس شربل تشهد دائمًا على هذا التنوع.