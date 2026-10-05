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لبنان

اقبال "غير متوقع" على فيلم سينمائي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2026 | 03:15
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اقبال غير متوقع على فيلم سينمائي
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يسجل  تهافت كبير على شراء تذاكر لمشاهدة فيلم " مار شربل"، الذي سيبدأ عرضه في 22 تشرين الأول الجاري في عدد من الصالات اللبنانية،بعد تأجيله سابقاً بسبب الظروف الراهنة.
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ولفت المصدر إلى أن هذا الاقبال كان متوقعًا، إلا أن حجم الحجوزات جاء أكبر من المتوقع، ويعود ذلك إلى شهرة القديس شربل اللبنانية والعربية والعالمية، ورغبة الجميع، من مختلف الفئات العمرية، في مشاهدة هذا الفيلم، بالإضافة إلى المدارس والرعايا والجمعيات.
أضاف المصدر أن المغتربين اللبنانيين بدأوا أيضًا بحجز المقاعد في الصالات خلال عطلة الميلاد ورأس السنة، تزامنًا مع زيارتهم إلى لبنان.
وختم المصدر لافتًا إلى أن الحجوزات تُظهر أن الراغبين في حضور الفيلم ينتمون إلى مختلف المناطق والطوائف، وهذا ليس جديدا، إذ إن زيارة دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل تشهد دائمًا على هذا التنوع.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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دير مار مارون

مارون عنايا

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