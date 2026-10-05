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لبنان

يوم طبي في بيروت بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاعين الرياضي والطبي

Lebanon 24
05-10-2026 | 01:47
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يوم طبي في بيروت بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاعين الرياضي والطبي
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أقام "مرصد المواطن" و"نادي شبيبة الصداقة الرياضي"، برعاية "مركز هوم الطبي"، يوماً طبياً مجانياً في "مركز ألف" في بيروت، في حضور عدد من الأطباء والاختصاصين والناشطين في الشأن الاجتماعي والصحي، بمشاركة واسعة من النازحين وأهالي المنطقة.
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تخلّل اليوم الطبي، بحسب بيان، فحوص وكشوف طبية عامة، واستشارات صحية قدّمها فريق من الأطباء والاختصاصيين، بالإضافة إلى توعية حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وأنماط الحياة الصحية. وتمت معاينة المرضى وتقديم الأدوية اللازمة لهم مجاناً، كما تم توزيع الألبسة والأحذية على النازحين والمحتاجين اللبنانيين.

وأوضح المنظمون أن "هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة بين المجتمع المدني والقطاعين الرياضي والطبي، وانطلاقاً من إيمانهم بأن الرعاية الصحية حقٌّ لكل مواطن، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان وما تفرضه من أعباء على المواطنين".

وشكروا لـ "مركز هوم الطبي" رعايته ودعمه، والأطباء والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم، ولإدارة "مركز ألف" استضافتها الفعالية وتعاونها.

وشدّدوا على استمرارهم في تنظيم مبادرات مماثلة، "تعزيزاً للصحة المجتمعية وترسيخاً لقيم التضامن والعمل المشترك خدمةً للمواطنين".
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المجتمع المدني

هذه المبادرة

النازحين

الرياض

لبنان

رياضي

شبيبة

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