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لبنان

أفراد من شبكات لترويج المخدّرات في قبضة شعبة المعلومات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
05-10-2026 | 01:52
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أفراد من شبكات لترويج المخدّرات في قبضة شعبة المعلومات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم
أفراد من شبكات لترويج المخدّرات في قبضة شعبة المعلومات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط شبكات لترويج المخدّرات في العديد من مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.
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بتواريخ 22،21 و23-09-2026 وبنتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدّوريّات في مناطق تنشط فيها عمليّات التّرويج، نفّذت دوريّات الشّعبة كمائن ومداهمات في مناطق: بلاط/جبيل، الجناح، غدير/كسروان، الرويسات، والنّبعة، حيث أوقفت /6/ من أفراد هذه الشّبكات، بالجرم المشهود، وضبطت /4/ درّاجات آليّة وسيّارتَين، تُستَخدَم جميعها في عمليّات التّرويج. والموقوفون هم:

ج. ح. (مواليد عام 1971، لبناني)

ع. خ. (مواليد عام 1997، سوري)

ح. ظ. (مواليد عام 2008، سوري)

ب. ص. (مواليد عام 2001، سوري)

ح. ن. (مواليد عام 2008، لبناني)

خ. ع. (مواليد عام 2007، سوري)

بتفتيشهم والدّرّاجات الآليّة ومنزل الموقوف الأوّل حيث تتم عمليّة توضيب المخدِّرات، تم ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة مجهّزة في أكياس، علب وطبّات وكبسولات بلاستيكيّة ومظاريف كوكايين، باز، حشيشة كيف، ماريجوانا، سالفيا، حبوب مخدِّرة (كبتاغون وغيرها)، مسدّسَين حربيَّين مع ممشطين، ميزان حسّاس، مصفاة، إبرتَين، أكياس فارغة وأوراق تُستَخدَم لتوضيب المخدرات، /4/هواتف خلويّة، ومبالغ ماليّة.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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