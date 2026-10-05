تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غياب نواب بعد استبدالهم انتخابياً... هل أسقط التمديد حضورهم السياسي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2026 | 05:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غياب نواب بعد استبدالهم انتخابياً... هل أسقط التمديد حضورهم السياسي؟
غياب نواب بعد استبدالهم انتخابياً... هل أسقط التمديد حضورهم السياسي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُسجَّل في الآونة الأخيرة غياب لافت لعدد من النواب المنتمين إلى حزب مسيحي عن المشهدية السياسية والإعلامية، بعدما كانت أسماؤهم حاضرة بقوة في الاستحقاق الانتخابي الذي كان يُفترض أن يحصل في أيار الماضي، قبل أن يُتخذ قرار استبدالهم بمرشحين جدد ضمن إعادة ترتيب داخلية للترشيحات.
Advertisement
واللافت، بحسب أوساط سياسية متابعة، أن هؤلاء النواب وجدوا أنفسهم أمام وضع غير مألوف. فقد انتهى عملياً أملهم بالعودة إلى الواجهة النيابية من خلال الانتخابات، ثم جاء قرار تمديد ولاية المجلس سنتين ليضع حداً لأي إمكانية لإعادة اختبارهم شعبياً في المدى القريب. وكان مجلس النواب قد أقر في 9 آذار تمديد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً.
وتقول الأوساط إن بعض هؤلاء النواب باتوا يتعاملون مع المرحلة الحالية باعتبارها "ولاية أخيرة" سياسياً، بعدما خرجوا من الحسابات الانتخابية الحزبية، فيما لم يعد حضورهم داخل المجلس يوازي الحضور الذي كان متوقعاً لهم قبل إعادة رسم اللوائح.
وتضيف هذه الأوساط: إن المفارقة تكمن في أن قرار استبدالهم اتُخذ على أساس معطيات انتخابية كان يُفترض أن تترجم خلال أسابيع أو أشهر، قبل أن يأتي التمديد لسنتين ليجمّد المشهد برمته ويترك نواباً حاليين خارج الحسابات المستقبلية، من دون أن تتاح لهم حتى فرصة خوض معركة انتخابية لإثبات حضورهم.
وتلفت الأوساط إلى أن هذا الواقع قد يفرض على الحزب المعني إعادة النظر في طريقة إدارة المرحلة المقبلة، لأن النواب الذين لم تعد أسماؤهم مطروحة للانتخابات قد لا يبقون بالضرورة على الهامش السياسي حتى نهاية الولاية الممددة، خصوصاً أن بعضهم يملك حيثيات مناطقية وشبكات علاقات انتخابية لا يمكن إسقاطها بقرار حزبي واحد.
وفي المقابل، فإن تمديد ولاية المجلس لسنتين أتاح للقيادات الحزبية وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتثبيت المرشحين الجدد، وبناء تحالفات انتخابية على على نار هادئة، وهو ما قد يجعل بعض الأسماء التي أُبعدت عن الترشيح تعود إلى الواجهة، ولكن من خارج المجلس أو عبر أدوار سياسية مختلفة.
وتتوقف الأوساط عند مفارقة أخرى، وهي أن هؤلاء نواب جرى التعامل معهم كأن الانتخابات على الأبواب، فإذا بالانتخابات نفسها تختفي لعامين، فيما بقيت آثار التغيير الانتخابي قائمة.
وهنا قد تكمن قصة هذا الغياب. فالمشكلة بالنسبة إلى بعض هؤلاء النواب ليست فقط أنهم لم يعودوا مرشحين، بل أن تمديد الولاية حرمهم أيضاً من فرصة استخدام الأشهر التي كانت تفصلهم عن الانتخابات لإعادة تثبيت حضورهم داخل قواعدهم.
لذلك، تراقب الأوساط ما إذا كان هذا الغياب سيستمر، أم أن بعض هؤلاء النواب سيحاولون خلال السنتين المقبلتين استعادة حضورهم السياسي والمناطقي، بما قد يفرض على أحزابهم لاحقاً إعادة حسابات الترشيحات من جديد. فالانتخابات تأجلت، لكن الخلافات والعتب والحسابات التي سبقتها لم تتأجل بالضرورة.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
بعد استبداله أمام إلتشي.. هل بكى لامين يامال؟
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيساعد غياب مجتبى خامنئي الجمهورية الإسلامية على البقاء؟
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع مجلس النواب بتركيبته الحالية إسقاط الحكومة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف رداً على النائب نبيل بدر: في حال ألغينا عقوبة الإعدام يجب استبدالها بعقوبة ما
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الانتخابية

المستقبل

بات على

مسيحي

المعن

كاني

بالا

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-10-05
Lebanon24
08:01 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
07:55 | 2026-10-05
Lebanon24
07:46 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24