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لبنان

نقيب سابق يرفع الصوت ضدّ الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2026 | 03:45
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نقيب سابق يرفع الصوت ضدّ الحكومة
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برزت في الآونة الأخيرة انتقادات متزايدة لأداء الحكومة، كان آخرها موقف أطلقه أحد النقباء السابقين، ووجّه فيه انتقاداً مباشراً إلى طريقة إدارة شؤون البلاد، معتبراً أن الحكومة الحالية أخفقت في مقاربة عدد من الملفات الأساسية.
 
ويأتي هذا الموقف في ظل نقاش متصاعد بشأن أداء الحكومة ومسار عملها في قطاعات مختلفة، ولا سيما على المستوى الاقتصادي والمعيشي، حيث تتزايد الضغوط على المواطنين بالتوازي مع تساؤلات حول فاعلية الحلول المطروحة وقدرتها على إحداث تغيير ملموس.
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وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي إنه يمكن قراءة كلام النقيب السابق بوصفه جزءاً من موجة انتقادات أوسع تطالب الحكومة بإعادة النظر في أولوياتها وآليات عملها، وتسريع الخطوات المرتبطة بمعالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وعليه، فإن المطلوب لا يقتصر على إدارة الأزمات القائمة، بل يتعداه إلى تصحيح مسار العمل الحكومي وتعزيز حضور الدولة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، بما ينعكس بصورة أكثر وضوحاً على حياة المواطنين.
المصدر: خاص "لبنان24"
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