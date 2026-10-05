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لبنان

اتحاد الأفران والمخابز طالب بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب

Lebanon 24
05-10-2026 | 04:41
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اتحاد الأفران والمخابز طالب بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب
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اكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان في بيان أن" اللقاء الذي جمع ممثلين عن الاتحاد بمعالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر الأسبوع الماضي شكل مناسبة إيجابية لتأكيد أهمية الحوار والتعاون في معالجة الملفات التي تعني قطاع الأفران والمخابز والعاملين فيه".
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وشكر الاتحاد للوزير" انفتاحه وتجاوبه، وحرصه على إبقاء أبواب الوزارة مفتوحة أمام ممثلي القطاع للاستماع إلى مطالبهم والبحث في الحلول المناسبة"، كما ثمن "إدارته للملفات العمالية في هذه المرحلة".



واعرب عن تقديره "لتفهم معالي الوزير للمطلب المتعلق بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب، ووعده بالعمل على دراسة الأسباب الموجبة لهذا التمديد، خصوصًا أن المهلة السابقة انتهت مع نهاية الشهر المنصرم، فيما تحتاج المؤسسات إلى مهلة جديدة تتيح لها تسوية أوضاعها بصورة قانونية ومنظمة".



وأمل الاتحاد من الوزير حيدر" تلبية هذا المطلب"، كما أمل"  في إبقاء باب الحوار مفتوحًا لمعالجة عدد من النقاط والعناوين التي تحتاج إلى مزيد من البحث وإعادة النظر، بالتنسيق بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، ولا سيما ما يرتبط بخصوصية قطاع الأفران والمخابز وظروف العمل فيه".



وجدد الاتحاد تأكيده أن" الحوار والتعاون بين جميع المعنيين يشكلان الأساس للوصول إلى حلول تحفظ حقوق الدولة والمؤسسات والعمال، وتضمن استمرارية عمل قطاع الأفران والمخابز بصورة مستقرة ومنظمة".
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