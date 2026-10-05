تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نواب تغييريون قدّموا اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الاعلام

Lebanon 24
05-10-2026 | 05:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نواب تغييريون قدّموا اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الاعلام
نواب تغييريون قدّموا اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الاعلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدم عدد من النواب التغييرين اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الاعلام وتحدث باسمهم النائب إبراهيم منيمنة وقال:

"تقدّمنا، مع النواب حليمة قعقور، وفراس حمدان، وبلال عبدالله، وأسامة سعد، وميشال الدويهي، ومارك ضو، ونجاة صليبا، وملحم خلف، وياسين ياسين، باقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الإعلام رقم 69، تاريخ 27 آب 2026، بالتعاون مع اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، انطلاقاً من الحرص على استكمال المسار الإصلاحي الذي بدأ مع إقرار القانون، وإزالة الأحكام التي لا تزال تتعارض مع روحيته والأهداف التي وُضع من أجلها.
Advertisement

لقد شكّل إقرار قانون الإعلام، بعد أكثر من ستة عشر عاماً من النقاش والانتظار، خطوة تشريعية أساسية نحو تحديث الإطار القانوني الناظم للإعلام في لبنان. فقد وحّد التشريعات الناظمة للقطاع، ونقل معظم قضايا النشر من القضاء الجزائي إلى القضاء المدني، وألغى التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا النشر وللجميع، ونظّم للمرة الأولى الإعلام الإلكتروني والرقمي ضمن إطار قانوني موحّد، وأنشأ هيئة وطنية مستقلة للإعلام، وسعى إلى إرساء توازن بين حماية حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية حقوق الأفراد وكراماتهم من جهة أخرى. لكن أهمية هذا التقدّم تفرض استكماله بمعالجة الثغرات التي بقيت في النص النهائي، ولا سيما تلك التي قد تعيد فتح باب الملاحقات الجزائية التي سعى القانون أساساً إلى الحد منها.

من هنا، ينطلق اقتراحنا من مبدأ واضح: لا يمكن أن نكرّس في القانون توجهاً نحو إنهاء تجريم الرأي، ثم نُبقي في الوقت نفسه على نصوص فضفاضة أو مسارات قانونية تسمح بإعادة هذا التجريم من أبواب أخرى.

ولهذا السبب، يتناول اقتراح التعديل ثلاث مسائل أساسية:

 أولاً، تعديل المادة 104 وحذف الفقرة "ب"، التي تجرّم تعمّد نشر ما يُسمّى "الأخبار الكاذبة والمؤذية". فالصياغة الفضفاضة لهذا التجريم تفتح الباب أمام تأويلات واسعة، وتحمل خطر استخدام المادة ذريعة لاستدعاء الصحافيين وملاحقتهم والضغط عليهم، ولا سيما الصحافيين الاستقصائيين الذين يقوم عملهم أساساً على كشف معلومات ووقائع تتصل بالشأن العام ومساءلة أصحاب السلطة والنفوذ.

ثانياً، تعديل المادة 105 لتصحيح سهو تقني حصل خلال الانتقال بين النسخ المتعاقبة للنص، وأدّى إلى سقوط الإشارة إلى عدد من العقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى من لائحة العقوبات التي لم تعد تُطبّق على قضايا النشر. ويهدف التعديل إلى استدراك هذا السهو وإعادة إدراج هذه النصوص بصورة صريحة، منعاً لاستخدامها كمسار موازٍ للملاحقة عن أفعال بات قانون الإعلام هو النص الخاص الناظم لها.

ثالثاً، تعديل المادة 114 لتعزيز الضمانات المتعلقة بالتحقيق مع الإعلاميين، عبر إعادة التأكيد بصورة واضحة على ضمانة كرّستها التشريعات السابقة، وهي حصر التحقيق مع الإعلامي، متى اقتضت القضية إجراء تحقيق، بالقضاة المختصين.

هذه التعديلات هي استكمال لروحية قانون الإعلام الإصلاحية، وتصحيح لما أُدخل على نصّه النهائي من ثغرات وتناقضات. فالغاية التي قام عليها هذا الإصلاح هي حماية حرية الرأي والتعبير، وتوفير إطار قانوني واضح للعمل الصحافي، ومنع استخدام النصوص الجزائية الفضفاضة لملاحقة الصحافيين والإعلاميين بسبب عملهم أو آرائهم، مع الإبقاء على المساءلة القانونية عندما يتعلق الأمر بتحريض فعلي على الكراهية أو التمييز أو العنف، وفق معايير واضحة ومحددة.

كما تنسجم هذه المقاربة مع المادة 13 من الدستور اللبناني والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع التوصيات الدولية الموجّهة إلى لبنان بشأن حماية حرية التعبير والحد من العقوبات الجزائية في قضايا النشر.

إقرار قانون الإعلام كان خطوة إصلاحية مهمة، لكن الإصلاح لا يكتمل بإقرار قانون جديد فقط. يكتمل بإزالة التناقضات من نصّه، وبضمان أن تكون مواده منسجمة مع الروحية التي قام عليها، والأهم، بتطبيق أحكامه فعلياً واحترامها وعدم الالتفاف عليها. وهذا تحديداً ما يسعى إليه اقتراح التعديل الذي تقدّمنا به اليوم".
مواضيع ذات صلة
لجنة حقوق الإنسان النيابية تقرّ اقتراح تعديل مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة لمجلس النواب بدأت بمناقشة ودراسة اقتراح قانون الاعلام
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: تمّ تعديل بعض مواد مشروع قانون الموازنة على أنّ يُستكمل البحث يوم الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البدء بدراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

بلال عبدالله

العقوبات

الدستور

ام علي

القضاء

النقاش

الصحاف

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-10-05
Lebanon24
08:01 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
07:55 | 2026-10-05
Lebanon24
07:46 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24