فوج حرس مدينة بيروت نفّذ 294 مهمة ميدانية خلال شهر أيلول

Advertisement

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية مدينة في بيان، أن فوج حرس مدينة بيروت نفّذ، خلال شهر أيلول من العام 2026، سلسلة من المهمات الميدانية في مختلف أحياء العاصمة، في إطار تعزيز الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، ومواصلة تطبيق القوانين والأنظمة.وتأتي هذه المهمات بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي ، وتعليمات قائد فوج الحرس العميد عباس ، واستناداً إلى التقرير الصادر عن غرفة عمليات الفوج، والمتضمن حصيلة الأعمال والمهمات الميدانية المنفذة خلال الشهر المنصرم.وشملت أبرز المهمات ما يلي:(80) مهمة مشتركة مع شرطة بيروت في ، وذلك تنفيذاً لقرار والبلديات ، إلى تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية، والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، وتعزيز الانضباط على الطرقات.(39) مهمة لمؤازرة مصالح والمؤسسات المصنفة، إضافة إلى مصالح الصحة ودائرتي السير والنظافة، بما ساهم في تسهيل تنفيذ الأعمال البلدية ومتابعة مختلف الشؤون الميدانية.(147) مهمة لتسيير دوريات ميدانية تهدف إلى مكافحة ظاهرة نبش النفايات، والحد من التسول، ومنع انتشار الباعة المتجولين والعربات والبسطات، ومعالجة المخالفات والتعديات في شوارع وأحياء العاصمة، حفاظاً على النظام العام والمشهد الحضري. وقد جرى توقيف عدد من المخالفين وتسليمهم إلى المراجع الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(28) مهمة متنوعة شملت منع سير الدراجات النارية على الأرصفة العامة على امتداد الكورنيش البحري، حفاظاً على سلامة المواطنين والمشاة، إلى جانب إقامة نقاط تمركز ثابتة في عدد من المناطق، من بينها منطقة أرض ، لمنع رمي الردم والمواد الصلبة في مستوعبات النفايات أو على الطرقات وفي الأماكن العامة.تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لفوج حرس المدينة للارتقاء بمستوى السلامة العامة، وتعزيز الانضباط، والحد من المخالفات والتعديات، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للعاصمة.