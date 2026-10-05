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لبنان

فوج حرس مدينة بيروت نفّذ 294 مهمة ميدانية خلال شهر أيلول

Lebanon 24
05-10-2026 | 05:13
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فوج حرس مدينة بيروت نفّذ 294 مهمة ميدانية خلال شهر أيلول
فوج حرس مدينة بيروت نفّذ 294 مهمة ميدانية خلال شهر أيلول photos 0
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية مدينة بيروت في بيان، أن فوج حرس مدينة بيروت نفّذ، خلال شهر أيلول من العام 2026، سلسلة من المهمات الميدانية في مختلف أحياء العاصمة، في إطار تعزيز الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، ومواصلة تطبيق القوانين والأنظمة.
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وتأتي هذه المهمات بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وتعليمات قائد فوج الحرس العميد عباس الحسيني، واستناداً إلى التقرير الصادر عن غرفة عمليات الفوج، والمتضمن حصيلة الأعمال والمهمات الميدانية المنفذة خلال الشهر المنصرم.

وشملت أبرز المهمات ما يلي:

(80) مهمة مشتركة مع شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الرامي إلى تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية، والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، وتعزيز الانضباط على الطرقات.

(39) مهمة لمؤازرة مصالح بلدية بيروت والمؤسسات المصنفة، إضافة إلى مصالح الصحة ودائرتي السير والنظافة، بما ساهم في تسهيل تنفيذ الأعمال البلدية ومتابعة مختلف الشؤون الميدانية.

(147) مهمة لتسيير دوريات ميدانية تهدف إلى مكافحة ظاهرة نبش النفايات، والحد من التسول، ومنع انتشار الباعة المتجولين والعربات والبسطات، ومعالجة المخالفات والتعديات في شوارع وأحياء العاصمة، حفاظاً على النظام العام والمشهد الحضري. وقد جرى توقيف عدد من المخالفين وتسليمهم إلى المراجع الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

(28) مهمة متنوعة شملت منع سير الدراجات النارية على الأرصفة العامة على امتداد الكورنيش البحري، حفاظاً على سلامة المواطنين والمشاة، إلى جانب إقامة نقاط تمركز ثابتة في عدد من المناطق، من بينها منطقة أرض جلول، لمنع رمي الردم والمواد الصلبة في مستوعبات النفايات أو على الطرقات وفي الأماكن العامة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لفوج حرس المدينة للارتقاء بمستوى السلامة العامة، وتعزيز الانضباط، والحد من المخالفات والتعديات، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للعاصمة.

 
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

وزير الداخلية

أحمد الحجار

بلدية بيروت

مروان عبود

الحسيني

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