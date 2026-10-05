اتحاد نقابات الأفران والمخابز زار الأسمر: إستمرار التنسيق والتعاون

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زار نقابات الأفران والمخابز في النقيب ناصر سرور، يرافقه أمين سر الاتحاد نعيم الخواجة، رئيس مجلس إدارة ورئيس ، لتقديم التهنئة لمناسبة تولّيه رئاسة مجلس إدارة الضمان، تقديراً لدوره النقابي وكفاءته وخبرته في معالجة الملفات العمالية والاجتماعية.وتم في خلال اللقاء، وفق بيان "الإتحاد" بحث عدد من الملفات التي تعني الأفران والمؤسسات والشركات، وسبل معالجتها ضمن الأطر القانونية، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال ويؤمّن انتظام العلاقة مع المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.كما تم التداول في ملف إخضاع العمال السوريين للضمان الاجتماعي وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يضمن تطبيق القانون بصورة متوازنة، ويحفظ حقوق العامل والضمان وأصحاب الأفران والمؤسسات، ويؤدي إلى معالجة الملف بصورة واضحة ومنظمة، بعيداً عن أي التزامات أو أعباء غير منصفة لأي من الأطراف.وقد أبدى تعاوناً وانفتاحاً في مقاربة الملفات المطروحة، مؤكداً أهمية الوصول إلى حلول قانونية وعملية تراعي حقوق جميع المعنيين، فيما ساد اللقاء أجواء إيجابية وبنّاءة، وأكد الطرفان استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة القطاعين العمالي والإنتاجي وحماية الضمان الاجتماعي.