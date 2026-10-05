تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات الأفران والمخابز زار الأسمر: إستمرار التنسيق والتعاون

Lebanon 24
05-10-2026 | 06:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اتحاد نقابات الأفران والمخابز زار الأسمر: إستمرار التنسيق والتعاون
اتحاد نقابات الأفران والمخابز زار الأسمر: إستمرار التنسيق والتعاون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، يرافقه أمين سر الاتحاد نعيم الخواجة، رئيس مجلس إدارة  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لتقديم التهنئة لمناسبة تولّيه رئاسة مجلس إدارة الضمان، تقديراً لدوره النقابي وكفاءته وخبرته في معالجة الملفات العمالية والاجتماعية.
Advertisement

وتم في خلال اللقاء، وفق بيان "الإتحاد" بحث عدد من الملفات التي تعني الأفران والمؤسسات والشركات، وسبل معالجتها ضمن الأطر القانونية، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال ويؤمّن انتظام العلاقة مع المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.

كما تم التداول في ملف إخضاع العمال السوريين للضمان الاجتماعي وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يضمن تطبيق القانون بصورة متوازنة، ويحفظ حقوق العامل والضمان وأصحاب الأفران والمؤسسات، ويؤدي إلى معالجة الملف بصورة واضحة ومنظمة، بعيداً عن أي التزامات أو أعباء غير منصفة لأي من الأطراف.

وقد أبدى الأسمر تعاوناً وانفتاحاً في مقاربة الملفات المطروحة، مؤكداً أهمية الوصول إلى حلول قانونية وعملية تراعي حقوق جميع المعنيين، فيما ساد اللقاء أجواء إيجابية وبنّاءة، وأكد الطرفان استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة القطاعين العمالي والإنتاجي وحماية الضمان الاجتماعي.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: سنبقى تحت سقف القانون
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الأفران والمخابز طالب بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من اتحاد الصحافيين السوريين زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من اتحاد نقابات الأفران.. الأمر يخص "العمال السوريين"
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي

الصندوق الوطني

رئيس الاتحاد

بشارة الأسمر

صندوق الوطني

رئيس اتحاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-10-05
Lebanon24
08:01 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
07:55 | 2026-10-05
Lebanon24
07:46 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24