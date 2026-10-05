لقاءات سياسية ونيابية وحياتية في قصر بعبدا.. والرئيس عون تابع التطورات في الجنوب

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النائب ميشال الدويهي تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر ، التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات والاضرار التي لحقت به وبابنائه، بالإضافة الى الحاجات الأساسية للمواطنين الصامدين في قراهم حيث اكد الرئيس عون اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بارضهم، وضرورة الاهتمام بحاجات النازحين.

وفي هذا السياق، استقبل النائب ميشال الدويهي الذي صرح بعد اللقاء: "بحثت مع الرئيس عون التحديات الكبيرة والاستحقاقات الدقيقة التي تنتظر في المرحلة المقبلة. وتناول البحث بصورة أساسية التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها لبنان، في ظل الحرب والتوترات القائمة، وضرورة العمل على حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على الاستقرار والأمن. كما بحثنا الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، ومشاريع الإصلاحات المالية المنتظرة، وأهمية مقاربة هذه الملفات بمسؤولية وجدية، بما يساهم في معالجة الأزمات المتراكمة وتعزيز الاستقرار وفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي".

وأضاف:"أكدت على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة، ووضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار".

النائب السابق هادي حبيش

سياسيا، عرض الرئيس عون مع النائب السابق هادي حبيش شؤوناً وطنية عامة ولاسيما متابعة كل المسارات الدبلوماسية للوصول إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. اما في الشؤون الداخلية، فتم البحث في ضرورة انجاز ملف الكهرباء بغض النظر عن كل التعقيدات الداخلية والإدارية.

وتناول اللقاء ايضا موضوع أوتوستراد عكار البحري الذي صدر مرسومه وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذه، كونه يشكل الشريان لعكار ولمطار رينه معوض في القليعات.

النائب السابق زياد اسود

كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب السابق زياد اسود الاوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب ومنطقة جزين خصوصاً وحاجات ابنائها في الظروف الراهنة. كما تطرق البحث إلى واقع اتحاد بلديات جزين، إضافة إلى مسار العمل في عدد من الادارات والمؤسسات العامة.

المديرة العامة للجمارك

على صعيد آخر، تسلم الرئيس عون من المديرة العامة للجمارك السيدة غراسيا قزي تقريرا بإنجازات المديرية والتقدم الذي تحقق في عمل الجمارك، كما عرض معها الاجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة موارد الخزينة.

رئيس بلدية جرجوع

كما اطلع رئيس الجمهورية من رئيس بلدية جرجوع محمد محيدلي على اوضاع البلدة وحاجات ابنائها والأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، والتي أدت إلى تدمير ٤٢ وحدة سكنية كلياً ، إضافة إلى تضرر آليات البلدية ، ونزوح عدد من سكانها ، مؤكداً على اصرار دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في ارضهم.

الاب يوسف

والأوضاع في منطقتي القليعة ومرجعيون والبلدات المجاورة، عرضها الرئيس عون مع مدير المدرسة الأنطونية في القليعة الاب يوسف باسيل. وتطرق البحث الى الواقع التربوي في مدارس المنطقة وضرورة استمرارها في اداء دورها التربوي باعتباره الاساس في صمود الاهالي في القرى والبلدات الحدودية. واكد الرئيس عون حرصه على العمل لتوفير مقومات صمود الأهالي في قراهم في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا الى ان تمسك الجنوبيين بارضهم هو الرد المباشر على كل محاولات تقويض سيادة لبنان على كامل ترابه حتى الحدود المعترف بها دوليا.