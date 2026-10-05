ماذا أعلن بو صعب وعدوان بعد جلسة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية؟

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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة المجلس الياس بو صعب وحضور النواب الاعضاء .وقال بوصعب بعد الجلسة : "انتهت الجلسة على عكس ما كان متوقع من البعض، خصوصا بعد ما سمعنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الكلام والهجوم على سبب دعوتي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهي المتعلقة بقانون الانتخابات".أضاف :" وللأسف التهم كانت كثيرة والبعض ذهب إلى الشخصنة، وهناك من "تحدث بالشخصي علي وعلى عائلتي"، كمان كان حديث "عن أرانب" تخرج وقوانين للانتخابات لتمرير نظام وذهبت مخيلتهم إلى البعيد". وقال متأسفا :" هذه الطريقة لا تعطي نتيجة وعقد جتماع اللجنة الفرعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وهي لجنة فرعية منبثقة من جدول أعمال صوتت عليه اللجان المشتركة للجنة الفرعية التي تألفت من عشرة أشخاص واوقفت أعمالها في 2/10/2025، لاننا كنا نناقش قبل الانتخابات النيابية وارتأى الزميل عدوان تعليق مشاركته في اللجنة وعلقت بعدها وتأجلت الانتخابات ولكن هناك لجنة وعلى جدول أعمالها عدة اقتراحات قوانين".وتابع بو صعب :"وبعد ان استمعت للنواب الذين تأثر البعض منهم بما سمعوه في الإعلام، سالوا لماذا دعوت لهذه الجلسة هل جاءك اتصال من الخارج ؟لماذا اليوم؟ قلت اننا نقوم بمسؤولياتنا وربما نسينا كنواب ان هذه واجباتنا .نحن لا نسمع إلى اتصالات ولا احد طلب ان نقوم باجتماع ، انما النظام الداخلي للمجلس يتطلب ذلك اضافة إلى ان البعض طالب بتقصير ولاية الانتخابات واعترض على تمديدها في حينها. وربما نستطيع ان نصل إلى مكان نقصر الولاية فعلى اي قانون نجري الانتخابات فالقانون الحالي فيه ثغرات والكل اتفق في الاجتماع ان هناك ثغرات نريد ان نحلها باقرار تعديل على القانون. فأين سنناقش اقتراحات الانتخابات غير في هذه اللجنة".وأردف :"وبعض الزملاء قدموا اقتراحات قوانين تتماشى تماما مع دستور ومنها والأولوية ان نتفق مع بعضنا في اللجنة والجو كان ايجابيا واتفقنا والقرار نحن النواب ناخذه . في القاعة نتكلم بكل انفتاح ونتحمل مسؤوليتنا تجاه الأمة وامام اللبنانيين لنقول لهم أمامنا مسؤولية واذا لم نقم بشيء يعني اننا نقصر بعملنا.ربما نتفق وربما لا. ولكن ضروري وخلاصة الموضوع انه انتهينا، ان الجميع موافق، ان الحوار والنقاش في هذا الانفتاح ضروري في مجلس النواب وبين بعضنا البعض. وتبين ان هناك انفتاحا تاما وأننا متفقون انه سنناقش هذه القوانين وهذا ما سنستكمله كما اتفقنا انه قبل الجلسة الثانية سنجمع كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي وندرس هذه الاقتراحات".عدوانبدوره قال النائب جورج عدوان : "نحن مع اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن . ونعتبر ان هناك قانونا ساريا. هذا القانون يتطلب تحضيرات مهمتنا كمجلس ان نحث ان تبدأ بتحضيراتها . والمجلس النيابي يجب ان ينكب على متابعة الموضوع ، وكيف إذا أراد ان يؤازر الحكومة. من هذا المنطلق نحن استعدادنا لدعوة الحكومة لاجراء االانتخابات النيابية باسرع وقت ممكن قائم ونشارك في اي جلسة على هذا الاساس.وقال :" وبالنسبة للمستقبل بعد ان ننتهي من موضوع السلاح ،اي موضوع وعلى رأسهم قانون الانتخابات الجديد لا نستطيع بالنسبة لنا ان يبحث إلا بعد ان ننهي موضوع السلاح، لانه مرتبط بالنظام المستقبلي. ونحن سنقدم اقتراح قانون باسرع وقت ممكن من اجل تقريب موعد الانتخابات وذلك ايضا يترافق مع ان نبقي هذا القانون قابلا للتنفيذ باسرع وقت ممكن".