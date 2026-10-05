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لبنان

طلابٌ من لبنان واجهوا إشكالية في قبول الإفادات المدرسية في مصر... وبيانٌ من "التربية"

Lebanon 24
05-10-2026 | 10:38
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طلابٌ من لبنان واجهوا إشكالية في قبول الإفادات المدرسية في مصر... وبيانٌ من التربية
طلابٌ من لبنان واجهوا إشكالية في قبول الإفادات المدرسية في مصر... وبيانٌ من التربية photos 0
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن "الوزارة تابعت قضية الطلاب اللبنانيين، الذين واجهوا إشكالية في قبول الإفادات المدرسية اللبنانية لدى عدد من الجامعات المصرية، وذلك حرصاً على عدم انعكاس الظروف الاستثنائية التي رافقت الامتحانات الرسمية في لبنان على حق الطلاب في متابعة تحصيلهم الجامعي".
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وأشار إلى أن "السفارة اللبنانية في مصر تواصلت مع المدير العام للتربية فادي يرق لمتابعة القضية والعمل على إيجاد معالجة سريعة تتيح للطلاب اللبنانيين استكمال إجراءات تسجيلهم والالتحاق بجامعاتهم"، وقال: "بحسب ما أوضحته السفارة اللبنانية في القاهرة، فقد كانت قد تلقت، قبل نحو 15 يوماً، مراجعات بشأن عدد من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا قد باشروا إجراءات التسجيل في الجامعات المصرية، بعدما واجهوا إشكالية تتعلق بقبول الإفادات المدرسية اللبنانية. وأجرى السفير الحلبي على الفور اتصالات مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، لعرض القضية وشرح الظروف التي أدت إلى إلغاء الامتحانات الرسمية في لبنان وإصدار إفادات للطلاب، بدلا من الشهادات الرسمية. وأوضحت السفارة أن الجانب المصري أبدى تفهماً للظروف التي أدت إلى هذا الوضع، لا سيما أن الطلاب كانوا مهددين بخسارة عامهم الدراسي، بعد أن تكبدوا وأسرهم نفقات كبيرة للانتقال إلى مصر وتأمين أماكن السكن، وأن الاتصالات الرسمية أسفرت عن قبول تسجيل الطلاب اللبنانيين الذين يحملون الإفادات نتيجة الغاء الامتحانات الرسمية وصدور افادات وفق القانون. كما أكدت السفارة أن هذه المعالجة جاءت نتيجة الاتصالات الرسمية والمتابعة المباشرة مع الجهات المصرية المعنية".

وأكدت وزارة التربية أنها "تواصل متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والمصرية المعنية، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق الطلاب اللبنانيين وضمان عدم تعرض مسيرتهم التعليمية لأي تعطيل نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي، والعمل على معالجة أي إشكالات مرتبطة بالمستندات الصادرة عن الوزارة وفاقا للأطر القانونية المعتمدة".
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