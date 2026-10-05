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لبنان

من الجامعات إلى القطاع العام.. منصة للتعاون

Lebanon 24
05-10-2026 | 13:37
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نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوماً مفتوحاً للتعريف بمنصة "Matchmaking Portal"، بحضور الوزير فادي مكي ومشاركة طلاب وأساتذة جامعيين واختصاصيين وخبراء.
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وتهدف المنصة إلى ربط احتياجات المؤسسات العامة بمهارات الطلاب والخريجين والأكاديميين والمهنيين والخبراء في لبنان والخارج، وإشراكهم في مشاريع تسهم في تطوير الإدارة والخدمات العامة.

وسجّلت المنصة حتى الآن أكثر من 666 مستخدماً، و145 فرصة منشورة، و491 طلب مشاركة، و53 حالة مواءمة، بمشاركة 26 جهة من القطاع العام، فيما تتوزع الفرص على مجالات تشمل التحول الرقمي والهندسة والبيانات والتواصل والعمل القانوني والبحث وتحسين الإجراءات والأرشفة.

وأكد مكي أن الهدف يتمثل في إيجاد آلية عملية تمكّن الإدارة العامة من الاستفادة من الطاقات والخبرات وربطها باحتياجات فعلية داخل المؤسسات.

كما تتيح المنصة للمؤسسات العامة طرح تحديات ومشكلات محددة أمام أصحاب الاختصاص لتقديم أفكار وحلول بالتعاون معها، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والجامعات وأصحاب الخبرات.
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شؤون التنمية الإدارية

التنمية الإدارية

الإدارة العامة

الخدمات العامة

وزارة الدولة

شؤون التنمية

حسين ال

ون بين

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