بدل النقل المدرسي معلّق

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المشكلة هنا تتجاوز قيمة البدل إلى توقيت إعلانه، فمع انتظام التلامذة في دوامهم واعتيادهم وسيلة النقل، قد يصبح تغييرها أكثر صعوبة إذا جاءت التسعيرة أعلى من قدرة الأسرة. وتبرز الحاجة إلى إبلاغ الأهالي مسبقاً بالكلفة، وتوضيح ما إذا كانت ثابتة أم قابلة للتعديل خلال السنة، حتى لا يتحول الاشتراك إلى مالي تتضح شروطه بعد بدء الخدمة.في السياق، كان " " قد أشار سابقا إلى أن عددًا من الأهالي تلقوا رسائل من أصحاب وسائط النقل المدرسي تُبلغهم بأن التسعيرة لم تعد تُحتسب مرة في السنة أو فصليًا كما جرت العادة، بل باتت "تُسعَّر كل شهر بشهره"، أسوةً بجداول المحروقات نفسها ().