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لبنان

بدل النقل المدرسي معلّق

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-10-2026 | 14:12
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بدل النقل المدرسي معلّق
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لم يُبلَّغ بعض الأهالي في عدد من المناطق اللبنانية، حتى الآن، ببدل نقل أولادهم عبر الباصات الخاصة المستقلة عن المدارس، رغم بدء العام الدراسي. وبذلك، بقي بند أساسي من نفقات التعليم معلّقاً، من دون أن تتمكن هذه العائلات من احتساب الكلفة الإجمالية أو مقارنة الاشتراك بخيارات نقل أخرى.
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المشكلة هنا تتجاوز قيمة البدل إلى توقيت إعلانه، فمع انتظام التلامذة في دوامهم واعتيادهم وسيلة النقل، قد يصبح تغييرها أكثر صعوبة إذا جاءت التسعيرة أعلى من قدرة الأسرة. وتبرز الحاجة إلى إبلاغ الأهالي مسبقاً بالكلفة، وتوضيح ما إذا كانت ثابتة أم قابلة للتعديل خلال السنة، حتى لا يتحول الاشتراك إلى التزام مالي تتضح شروطه بعد بدء الخدمة.

في السياق، كان "لبنان24" قد أشار سابقا إلى أن عددًا من الأهالي تلقوا رسائل من أصحاب وسائط النقل المدرسي تُبلغهم بأن التسعيرة لم تعد تُحتسب مرة في السنة أو فصليًا كما جرت العادة، بل باتت "تُسعَّر كل شهر بشهره"، أسوةً بجداول المحروقات نفسها (لقراءة الخبر اضغط هنا).
 
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