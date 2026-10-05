"لا حطب" للتدفئة!

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وتأتي هذه الشكاوى مع اتجاه عائلات عدة، خصوصاً في المناطق الجبلية، إلى اعتماد الحطب للتدفئة بدلاً من المازوت. فبينما أمّن المشترون مبكراً حاجتهم، يواجه من تأخروا في الشراء خيارات أضيق قبل الشتاء، ما يثير تساؤلات حول توافر كميات جديدة لدى التجار وقدرتهم على تلبية الطلب خلال موسم البرد.