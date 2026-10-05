"لا حطب" للتدفئة!

أفاد مواطنون عبر "لبنان24" أن حركة بيع حطب التدفئة شبه متوقفة في بعض المناطق اللبنانية، بعدما باع معظم التجار الذين حاولوا التواصل معهم مخزونهم منذ الصيف، إثر تهافت الأهالي على الشراء المبكر. وأشاروا إلى صعوبة التواصل مع بعض البائعين لتأمين كميات إضافية أو الاستفسار عن توافرها.
وتأتي هذه الشكاوى مع اتجاه عائلات عدة، خصوصاً في المناطق الجبلية، إلى اعتماد الحطب للتدفئة بدلاً من المازوت. فبينما أمّن المشترون مبكراً حاجتهم، يواجه من تأخروا في الشراء خيارات أضيق قبل الشتاء، ما يثير تساؤلات حول توافر كميات جديدة لدى التجار وقدرتهم على تلبية الطلب خلال موسم البرد.