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لبنان

تأخير "إقلاع" مطار القليعات وموعد الرحلات نهاية العام!

Lebanon 24
05-10-2026 | 22:51
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كتبت " النهار": بيد أن أسباباً تحول دون البدء بتشغيل مطار القليعات في الموعد المحدد، يلخّصها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لـ"النهار" بضرورة استكمال الجوانب الأمنية والقانونية. ويوضح: "نحن اليوم في المراحل النهائية من التحضير لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينه معوّض - القليعات، والعمل جارٍ بالتوازي على استكمال مختلف المتطلبات".
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ويشير إلى اجتماعات مع ممثلي الإدارات والأجهزة والجهات المعنية لـ"تقييم ما أُنجز وتحديد الخطوات المتبقية، ضمن متابعة أسبوعية تشمل الجوانب القانونية والأمنية والفنية والتشغيلية واللوجيستية وفق المعايير المعتمدة في الطيران المدني".
أما عن موعد الافتتاح فيؤكد أن "المطار لن يفتتح قبل التأكد من جهوزه الكامل، ولا سيما أمنيًا ولوجيستيًا. فهدفنا أن يبدأ التشغيل قبل نهاية العام، ولكن لا يمكن تحديد موعد دقيق قبل اكتمال الجهوزية اللازمة للتشغيل".
إذاً، بدء عمل مطار القليعات بحسب وزير الاشغال العامة سيكون قبل نهاية العام الحالي، لكنّ موعداً آخر للافتتاح يتم تداوله، هو بعد شهر بحسب ما يذكر رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية، ويعزو أسباب تأجيل الافتتاح إلى "إجراءات قانونية منها انتقال الملكية من الجيش إلى الطيران المدني، إضافة الى الأمور الإدارية". ويشير عطية إلى أن الأحوال الجوية ساهمت سلباً في إنهاء بعض الإجراءات، معتبرا أن "التأخير ثلاثين يوماً بعد انتظار لثلاثين عاماً مش مصيبة".
 
لكن الخطوات العملية والتجريبية لبدء تشغيل المطار تجلت في استقباله ليس فقط طائرة واحدة بل طائرتين على متنهما فنيون وموظفون من المديرية العامة للطيران المدني، والهدف كان تنفيذ اختبارات للتأكد من ملاءمة المدرج واستيفائه الشروط وجاهزيته لاستقبال طائرات مدنية من أحجام مختلفة.
 
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المديرية العامة للطيران المدني

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