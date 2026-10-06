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لبنان

طلبات لـ"مساعدات مالية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-10-2026 | 03:45
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طلبات لـمساعدات مالية
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يسعى عدد من النازحين إلى التواصل مع المعنيين في جمعية "صامدون"، للاستفسار عن إمكانية حصولهم على مساعدات مالية، ولا سيما أن بعضهم لم يتلقَّ أي دفعات منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.
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ووفق المعلومات، بدأ عدد من النازحين بالتواصل مع البلديات التابعين لها للاستفسار عن المساعدات وآلية الاستفادة منها، بعدما انقطع التواصل خلال الفترة الماضية بين بعض الجهات المحلية والنازحين.
وأشارت المعلومات إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل معطيات تفيد بأن عمليات دفع المساعدات قد تتم بالتنسيق مع البلديات، باعتبارها الجهات الأكثر اطلاعاً على أوضاع النازحين المسجلين أو التابعين لنطاق كل بلدية، ما دفع عدداً منهم إلى مراجعة بلدياتهم لمعرفة ما إذا كانت هناك لوائح أو آليات جديدة لصرف المساعدات.


المصدر: لبنان 24
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