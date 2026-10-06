معهد البحوث الصناعية: 116 بياناً جمركياً غير مطابق في خلال أيلول

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صدر عن " الصناعية" بيان عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول الماضي:البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 4.393 بيانا جمركياالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 33 بيانا جمركيا.البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.263 بيانا جمركيا.البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 547 بيانا جمركياالبيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.550 بيانا جمركياالبيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.655 بيانا جمركياالبيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 116 بيانا جمركياوتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (8)، مسحوق غسيل (2)، أجـهزة ولوازم كهربائية (78)، أجهزة ضغط (1)، أدوات طــبية (15)، مـعقمات (2)،زيـت هيدروليك (1)، أجهزة طاقة (2)، مـفروشات (5)، أدوات تلـحيم (2).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 115 بيانا جمركياالبيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي : 1 بيان جمركيوهي مفصّلة على الشكل التالي:قــوارير غـاز - لا تستوفي الشروط المطلوبة - 300 قطعة – – مرفأ .