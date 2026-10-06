شتاء قاسٍ ومبكر بانتظار لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس تشرين

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انع منذ 29 حزيران، مرورًا بـ18 أيلول وصولًا إلى نهايته وبداية تشرين الأول، تبدو السماء وكأنها دخلت في فصلٍ استثنائي مبكّر؛ فخيراتها بدأت تتدفق تباعًا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، في مشهدٍ لافتٍ رافقه هبوط سريع وملحوظ في درجات الحرارة.واضاف خنيصر: "في لمحةٍ من الزمن، انتقل من صيفٍ دافئ إلى خريفٍ بارد، وكأن الطبيعة قلبت صفحة التقويم قبل أوانها، لتفتح الطريق أمام مؤشراتٍ تحمل في طياتها ملامح شتاءٍ، قد يكون قاسي البرودة، غزير الأمطار، وواعدًا بثلوجٍ ممتازة على الجبال المرتفعة والمتوسطة. لكن خلف هذا المشهد المتقلّب.وأشار خنسر إلى لاعب جوي يرسم الطريق ويحدّد المسارات: انّه النفاث Jet Stream؛ ذلك النهر الهوائي السريع في أعالي الغلاف الجوي على ارتفاع يتراوح بين 9000 و 11,000 متر، الذي يتحكم إلى حدٍّ كبير في مسار المنخفضات، ويحدّد إن كانت ستنحرف بعيدًا، أم تجد طريقها نحو شرق المتوسط.وتابع: "منخفضات تعبر وسط وجنوب ، وايطاليا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا والمغرب والجزائر وتونس واليونان تترافق مع حصة وافرة من الامطار الغزيرة والطوفانية ويعود السبب الى التيار النفاث الافريقي الذي يحمل رطوبة الاطلسي ويشحن السحب المتمركزة جنوب اوروبا وشمال غرب افريقيا بكميات كبيرة من الرطوبة وبخار المياه، وقد يؤدي هذا الامر خلال الايام المقبلة الى فيضانات وسيول جارفة، ارتفاع منسوب المياه، غرق الطرقات بالوحول وغرق السيارات، انزلاق الصخور والاتربة بخاصة بين اسبانيا وفرنسا والجزائر وتونس والمغرب، ومن المتوقع ان تؤثر هذه الحالة على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط اعتباراً من "الويك اند" المقبل.وأشار إلى انه حتى الساعة، يدخل لبنان بخط الامان من حيث الامطار والهطولات عدا الشرقي الذي لم تطله كما يجب.طقس لبنان ليوم الثلاثاء:غائم مع امطار متفرقة قبل الظهر تشتد احيانا على الساحل الشمالي وعكار، غزير الامطار جنوب غرب وشمال الاردن وقد تتشكل السيول في بعض المناطق بين السويداء وشمال الاردن ووسط .طقس الأربعاء:مشمس الى غائم، ترتفع الحرارة يوم الخميس وتستعد امطار ايطاليا بالانحراف نحو لبنان في الويك اند ليبدأ القسم الثاني من تشرين الاوَل بأولى المنخفضات الجوية.