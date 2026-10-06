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لبنان

إحباط عملية تهريب سوريين بحراً إلى قبرص.. وشعبة المعلومات توقف متورطين

Lebanon 24
06-10-2026 | 04:01
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إحباط عملية تهريب سوريين بحراً إلى قبرص.. وشعبة المعلومات توقف متورطين
إحباط عملية تهريب سوريين بحراً إلى قبرص.. وشعبة المعلومات توقف متورطين photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توافرت لها معطيات حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب سوريين عبر البحر إلى قبرص.
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على أثر ذلك، تم تكثيف عمليات المراقبة للعمل على تحديد مكان تواجد السوريين المذكورين وتوقيفهم وإحباط عملية التهريب بما أمكن من السرعة.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد الغرفة التي يختبئون فيها بانتظار عملية التهريب في محلة العبودية، وهي عائدة للمدعو:

م. م. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري الجنسية)

بتاريخ 30-09-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة للغرفة المذكورة في محلة العبودية، وأوقفت بداخلها (م. م.) وبرفقته /9/ سوريين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أن شخصان أحدهما لبناني والآخر سوري كانا يحضّران لعملية تهريبهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وأنهما تقاضيا منهم مبلغ /5/ آلاف دولار أميركي عن كل شخص.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
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