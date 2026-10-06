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لبنان

الرافعي امام وفد "القوى المدنية الأهلية": سنتوصل الى حل لمعالجة النفايات الصلبة

Lebanon 24
06-10-2026 | 06:05
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الرافعي امام وفد القوى المدنية الأهلية: سنتوصل الى حل لمعالجة النفايات الصلبة
الرافعي امام وفد القوى المدنية الأهلية: سنتوصل الى حل لمعالجة النفايات الصلبة photos 0
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استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، وفدا من " القوى المدنية والأهلية" في المدينة، خصص لبحث أزمة النفايات في قضاء طرابلس وسبل إيجاد حلول سريعة وموقتة، ريثما يتم التوصل إلى حلول مستدامة للأزمة التي تعاني منها طرابلس ومدن الفيحاء منذ عشرات السنين.
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حضر اللقاء، رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، اضافة الى ممثلين عن اتحاد النقل واتحاد ارباب العمل وعدد من رؤساء الجمعيات.



 بداية، عرضت المشكلات التي تواجهها المنطقة، ولا سيما تكدس النفايات وتوقف المكب الحالي عن العمل، إضافة إلى تعطل معمل الفرز وفقدان معداته، وسط غياب موقع بديل لاستقبال النفايات نتيجة اعتراضات المناطق المجاورة، بخاصة مكب اسرار في عكار.



ثم شرحت الرافعي الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية، وفي مقدمها اتحاد البلديات ووزارة البيئة والحكومة، عملت على معالجة الأزمة، ولا سيما مع اقتراب إقفال المكب الحالي، إلا أن الجهود لم تفض إلى نتيجة بسبب الاعتراضات على المواقع المقترحة"، وأوضحت أن "الحل المستدام يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن سنتين، فيما تبرز الحاجة الملحة إلى حل مؤقت وسريع يمتد لأقل من سنة، ريثما تستكمل الخطط الطويلة الأمد".



وأكدت أن "رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ووزيري الداخلية والبيئة أحمد الحجار والدكتورة تمارا الزين، والهيئة الناظمة لإدارة النفايات، مستمرون في متابعة الملف والعمل على إيجاد حلول موقتة ومستدامة للأزمة"، ولفتت إلى أن "اتحاد البلديات يعمل على إعادة تشغيل معمل الفرز ووضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة، مؤكدة ان الوضع الحالي بات صعبا وليس مستحيلا، في ظل اقفال المكب الحالي وعدم قدرته على استعاب النفايات وعدم التوصل والاتفاق حتى الآن على موقع بديل".



وختمت مشددة على "ضرورة التوصل، خلال الفترة المقبلة، إلى حل موقت ومستدام لمعالجة النفايات الصلبة، بما يضع حدا لأزمة مزمنة تتكرر فصولها منذ عقود، وتنعكس سلبا على الصحة العامة والبيئة والحياة اليومية لأهالي طرابلس ومدن الفيحاء".
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