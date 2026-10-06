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لبنان

اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بحث مع دائرة الشؤون الاجتماعية واقع الحماية الاجتماعية في بعلبك- الهرمل

Lebanon 24
06-10-2026 | 06:49
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اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بحث مع دائرة الشؤون الاجتماعية واقع الحماية الاجتماعية في بعلبك- الهرمل
اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بحث مع دائرة الشؤون الاجتماعية واقع الحماية الاجتماعية في بعلبك- الهرمل photos 0
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 زار وفد من "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام"، رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في محافظة بعلبك- الهرمل زينب النجار، ضم: رئيس اللقاء عماد ياغي ومنسق شؤون العمل في اللقاء عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محسن نون، وجرى البحث في واقع الحماية الاجتماعية في المنطقة وأوضاع الأسر الأكثر حاجة، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
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كما تم بحث أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً، ولا سيما الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الأطفال المهددين بالتسرب من التعلُّم نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وسبل تعزيز استفادة المواطنين من برامج الحماية الاجتماعية والخدمات والمساعدات المتاحة.

وشدد الوفد على "ضرورة إيلاء النازحين جراء العدوان الإسرائيلي، ولا سيما الأسر الأكثر حاجة، أهمية خاصة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية والتعليمية، بما يخفف من الأعباء التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وشدّد على "أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها مسؤولية أساسية للدولة، وضرورة الانتقال من معالجة الحالات بعد تفاقمها إلى سياسات وقائية تحمي الأسر وتحافظ على قدرتها لتأمين الغذاء والصحة والتعليم".

ومن جهتها، عرضت النجار "آليات عمل دائرة الشؤون الاجتماعية، والخدمات والبرامج التي توفرها، والصعوبات التي تواجهها لتلبية الاحتياجات المتزايدة"، مشيرة ئةعلى "أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية للوصوشل إلى الأهداف المرجوة". 
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